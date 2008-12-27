نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در زنجان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این نمایشگاه که به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم برپا شده است در قالب 50 غرفه از امروز تا سیزدهم دی ماه در محل نمایشگاههای بینالمللی کاسپین زنجان برای بازدید علاقمندان آماده شده است.
معرفی آثار متنوع دینی و ارائه الگوهای صحیح و پرهیز از آسیبها و انحرافات، بسترسازی برای شناسایی هنرمندان عرصههای مختلف فرهنگ اسلامی و برقراری ارتباط برای سوق دادن آثار آنها در جهت تبیین فرهنگ ناب اسلامی از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه اعلام شده است.
بسترسازی برای تبیین و تعمیق مناسبتهای دینی و عاشورایی، فضاسازی تبلیغی در آستانه ماه محرمالحرام و آشنایی هرچه بیشتر مردم با تشکلهای دینی و فعالیتهای فرهنگی دینی آنان و عرضه محصولات فرهنگی هنری مرتبط با محرم و عاشورا از اهداف دیگر برگزاری این نمایشگاه از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
در این نمایشگاه آثار مختلف هنرهای تجسمی، عکس و فیلم، اجرای نمایش، کتاب و نرمافزارهای مختلف مذهبی و محصولات فرهنگی، مذهبی و علمی و پژوهشی ارائه شده است.
برپایی غرفههای ویژه کودکان، بانوان و تولیدکنندگان فرهنگی و هنری از برنامههای جنبی نمایشگاه عاشورایی زنجان است.
این نمایشگاه در هشت هزار مترمربع برگزار شده و غرفههایی برای شرکت هیئتهای مختلف مذهبی اختصاص داده شده است.
همچنین نمایش "خورشید کاروان" در هجدهمین سال اجرای خود با هنرمندی هنرمندان مطرح کشور از امروز آغاز و تا سیزدهم دی ماه سال جاری در محل نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان اجرا میشود.
این نمایش با حضور هنرمندان مطرح کشور از جمله انوشیروان ارجمند، کرامت رود ساز، فرهاد بشارتی و اسدالله بابایی از هفتم تا سیزدهم دی ماه سال جاری ساعت 18 در محل نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان اجرا میشود.
علاقمندان می توانند برای تهیه بلیط این نمایش مذهبی - عاشورایی به مجتمع فرهنگی تبلیغی ولایت واقع در جاده گاوازنگ مراجعه نموده و یا با شماره تلفنهای 4213361 تماس حاصل نمایند.
این نمایش کاری از موسسه فرهنگی فدک و از برنامههای جانبی نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در زنجان به شمار می رود.
