هند خواستار فشار ایران، چین و آمریکا بر پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هندوستان، بر همین اساس "پراناب موخرجی" وزیر امور خارجه هند صحبتهایی را با "کاندولیزا رایس" و "یانگ جیه چی" همتایان آمریکایی و چینی خود داشته و مراتب نارضایتی دهلی نو از اقدامات اسلام آباد در رابطه با حادثه تروریستی بمبئی را به اطلاع متحدان پاکستان رسانده است.

همچنین موخرجی روز گذشته در تماسی تلفنی با "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز خواستار فشار تهران بر اسلام آباد در این زمینه شد.

به نوشته تایمز هندوستان، متکی در این تماس به دهلی نو اطمینان داده که ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای از گروه های حاضر در پاکستان خواهد خواست تا اقدامات خود را علیه تروریسم افزایش دهند.

وزیر امور خارجه ایران در صحیتهای خود حمایت تهران از اقدامات دهلی نو در مبارزه با تروریسم را به اطلاع موخرجی رساند.