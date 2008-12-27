اجرای 34 طرح پژوهشی در دانشگاه ایلام مصوب شد

دکتر عباس قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این تعداد طرح به مرور در دانشگاه ایلام اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این تاکنون 105 عنوان مقاله دانشگاه ایلام در مجلات آی اس آی و در همایشهای ملی و بین المللی ارائه شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه پژوهش زیربنای توسعه همه جانبه بوده و این دستگاه علمی به این مهم توجه داشته است، خاطر نشان کرد: ترویج فرهنگ پژوهش در تمام بخشهای جامعه از مهمترین تلاشهای دانشگاه است.

قربانی عنوان کرد: استان ایلام از جمله استانهای در حال توسعه کشور است و نیاز ویژه ای به پژوهش برای توسعه دارد.

این مسئول یادآور شد: در دنیای امروز هیچ کاری جز با پژوهش و تحقیق نمی تواند ریشه مشکلات را حل کند.