آمریکا مسئول بن بست در مذاکرات شش جانبه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، روزنامه رسمی رودونگ شیمبون کره شمالی نوشت: تندورهای آمریکایی "یک چماق ( تهدید) بزرگ" را علیه پیونگ یانگ به کار بردند و روابط دوجانبه را به شدت متشنج کردند.

این روزنامه افزود: آمریکا در پشت پرده گفتگو برای حمله به کره شمالی آماده می شود.

از سوی دیگر، اخیرا "کیم ایل چول" وزیر دفاع کره شمالی، واشنگتن و سئول را به توطئه چینی برای برافروختن آتش جنگ در شبه جزیره کره متهم و تهدید کرد که در صورت چنین حمله ای کره جنوبی را ویران خواهد کرد.

آمریکا، چین، ژاپن، روسیه، کره شمالی و کره جنوبی اعضای گروه شش جانبه برای خلع سلاح پیونگ یانگ را تشکیل می دهند.

