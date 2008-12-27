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۷ دی ۱۳۸۷، ۹:۳۷

کره شمالی :

آمریکا مسئول بن بست در مذاکرات شش جانبه است

آمریکا مسئول بن بست در مذاکرات شش جانبه است

کره شمالی روز گذشته آمریکا را به ایجاد بن بست در گفتگوهای گروه شش جانبه برای خلع سلاح پیونگ یانگ متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، روزنامه رسمی رودونگ شیمبون کره شمالی نوشت: تندورهای آمریکایی "یک چماق ( تهدید) بزرگ" را علیه پیونگ یانگ به کار بردند و روابط دوجانبه را به شدت متشنج کردند.

این روزنامه افزود: آمریکا در پشت پرده گفتگو برای حمله به کره شمالی آماده می شود.

از سوی دیگر، اخیرا "کیم ایل چول" وزیر دفاع کره شمالی، واشنگتن و سئول را به توطئه چینی برای برافروختن آتش جنگ در شبه جزیره کره متهم و تهدید کرد که در صورت چنین حمله ای کره جنوبی را ویران خواهد کرد.

آمریکا، چین، ژاپن، روسیه، کره شمالی و کره جنوبی اعضای گروه شش جانبه برای خلع سلاح پیونگ یانگ را تشکیل می دهند.

کد مطلب 806716

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