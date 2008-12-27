کنگره ملی شعر ایوار در خرم آباد پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان شامگاه گذشته در مراسم اختتامیه این کنگره اظهار داشت: شعر و شاعری اگر می خواهد ماندگار شود به حقیقتی بستگی دارد که مردم از شاعر می فهمند.

سید عارف علوی با تاکید بر اینکه علت ماندگاری برخی از شعرا با وجود گذشت قرن ها از زمان مرگشان حقیقتی است که مردم از اشعار آنان دریافته اند، بر ضرورت توجه به مخاطب شناسی در حوزه هنر شعر تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به برنامه ها و فعالیت های اداره کل ارشاد لرستان برای برگزاری جشنواره های شعر، به بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و شعر را ثروت ملی دانست.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان همچنین ضمن عذرخواهی از عدم حضور در افتتاحیه جشنواره در مراسم اختتامیه به حضار خیرمقدم گفت و بر ضرورت نقد منصفانه نیز تاکید کرد.

دبیر اجرایی کنگره ملی شعر ایوار نیز در ادامه این مراسم با اشاره به سابقه جشنواره شعر ایوار، عنوان کرد: نخستین کنگره شعر خرم آباد با نام "هور" برگزار شد تا در نهایت در دومین کنگره شعر نام این جشنواره به "ایوار" تغییر یافت.

امین روشن با بیان اینکه کنگره شعر ایوار تا چهار سال ادامه یافت تا اینکه در کنگره ششم به "هانای" دوباره تغییر نام داد، یادآور شد: و اما کنگره هفتم شعر خرم آباد نیز به نام ایوار برگزار شد که با استقبال گسترده مردم و شعرا همراه بود.

در ادامه این مراسم بیانیه هیئت داوران متشکل از محمدرضا روزبه، هرمز علیپور و نصرت الله مسعودی توسط نماینده این هیئت احمد بیرانوند قرائت شد و در نهایت اسامی برگزیدگان هفتمین کنگره ملی شعر ایوار اعلام شد.

به گزارش مهر، در بخش شعر کلاسیک هیچ اثری شایسته دریافت عنوان نخست از سوی هیئت داوران کنگره شناخته نشد.

همچنین در همین بخش مقام دوم مشترک به پیمان سلیمانی و سید اصغر صالحی اختصاص یافت و مقام سوم مشترک بخش شعر کلاسیک نیز به رضا شیبانی اصل، سیامک میرزاده و مهدی فرجی اهدا شد.

در بخش شعر آزاد نیز شیرزاد بسطامی، مهدی بیرانوند، داریوش ملک پور و عزیز کلهر عنوان سوم را از آن خود کردند و احسان الهی فر و سمیرا نوروزی نیز به طور مشترک حائز رتبه دوم بخش شعر آزاد کنگره ملی شعر ایوار شدند.

جایزه ملی شعر ایوار به طور مشترک به لیلا خدارحمی و جلیل الیاسی اختصاص یافت.

جایزه ویژه کتاب سال ایوار نیز به رویا زرین برای مجموعه شعر "می خواهم بچه هایم را قورت بدهم" اهدا شد.

در بخش جایزه ملی منتقدان ایوار نیز دکتر بابک احمدی حائز رتبه برتر شد که با توجه به مشغله کاری نتوانست در جشنواره حضور یابد و پیام وی به کنگره ملی شعر ایوار قرائت شد.

در بخش شعر بومی نیز عزیز بیرانوند، حجت الله مهدوی و ایرج رحمانپور عناوین برتر را از آن خود کردند.