برنامه 17گانه ارتقای کیفی و توسعه کمی آموزش و پرورش تدوین شد

علیرضا علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چهارچوب برنامه های 17گانه توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش هم اکنون در سازمانهای آموزش و پرورش استانها درحال تدوین است افزود: باید امور جاری در آموزش و پرورش با برنامه ریزی مناسب انجام گیرد تا خللی در نظام آموزشی ایجاد نشود.

وزیرآموزش و پرورش همچنین درباره دانشگاه بزرگ فرهنگیان که درسالگرد دانشگاه پیام نور از تاسیس آن خبر داده بود گفت: راه اندازی و تاسیس این دانشگاه در حد یک پیشنهاد و طرح است و ما در حال بررسی آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم و هنوز طرح خاصی را به وزارت آموزش عالی ارائه نکردیم. به محض اینکه به نتایج اولیه دراین باره برسیم آن را اعلام می کنم.

علی احمدی درباره دانش آموز اراکی که در اثر تصادف با سرویس مدرسه جان باخت نیز اظهار داشت: در این باره اطلاعی ندارم و باید در این باره کسب اطلاع کنم.

در آبان ماه سال جاری سهل انگاری راننده سرویس یک مدرسه در اراک باعث مرگ یک دانش آموز در مقطع اول ابتدایی شد که البته وی هم اکنون فعالیت خود را در جابه جایی دانش آموزان همان مدرسه ادامه می دهد.