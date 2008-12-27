افزایش 44 درصدی درآمدهای عمومی گمرکات خراسان جنوبی

اکبر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با بیان اینکه کل درآمدهای حقوق ورودی و درآمدهای قاچاق گمرکات استان در هشت ماهه نخست سال جاری بالغ بر سه میلیارد و 365 میلیون و 85 هزار و 419 ریال می باشد، گفت: مبلغ حقوق ورودی در گمرکات استان طی این مدت بالغ بر یک میلیارد و 858 میلیون و 93 هزار و 716 ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه وزن کالاهای وارد شده از طریق گمرکات استان در هشت ماهه نخست امسال سه هزار و 971 تن به ارزش یک میلیون و 135هزار و 273 دلار می باشد، تصریح کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 30 درصد و به لحاظ ارزشی نه درصد رشد داشته است.

مصباح فرش ماشینی، موکت، کیک، رب گوجه فرنگی، عسل، موتور سیکلت، لوله خرطومی، لوله بازیافتی، مربا، چیپس، ژاکت و مصنوعات پلاستیکی را از جمله کالاهای صادراتی استان برشمرد و افزود: از این تعداد فرش ماشینی با وزن سه میلیون و 721 هزار و 56 کیلوگرم و ارزش 32 میلیارد و 586 هزار و 830 دلار بیشترین درصد از سهم صاردات استان را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه شاهدانه، برنج، ارزن، برگه زردآلو، کنجد، تخم اسپند، ماش، عدس، جو و چوب سریش از جمله کالاهای وارداتی از گمرکات استان می باشد، تصریح کرد: شاهدانه با وزن دو میلیون و 597 هزار و 742 کیلوگرم و ارزش 757 هزار و 178 دلار بیشترین و چوب سریش با وزن نه هزار و 500 کیلو گرم و ارزش یک هزار و 920 دلار کمترین درصد از واردات استان را به خود اختصاص داده است.

مصباح با اشاره به اینکه بیشترین صادرات گمرک خراسان جنوبی به کشور افغانستان اختصاص دارد اظهار داشت: کالاهای صادر شده به این کشور از لحاظ وزنی بالغ بر 89 هزار و 146 هزار تن و به ارزش 99 میلیون و 281 هزار و 50 دلار می باشد.

وی فقدان محوطه و مکان مناسب جهت تخلیه و بارگیری کالا در گمکر بیرجند، کمبود منازل سازمانی و امکانات رفاهی برای کارکنان گمرک، کمبود نیروی انسانی مجرب در بخش امور گمرکی، عدم تخصیص اعتبار کافی و به موقع جهت پروژه های در دست اجرا، کمبود فضای ستادی و گمرکی در بیرجند را از جمله مشکلات و چالش های پیش روی گمرکات خراسان جنوبی برشمرد.

معاون امور گمرکی گمرکات خراسان جنوبی یادآور شد: تکمیل ساختمان اداری گمرک خراسان جنوبی، اخذ مجوز صادرات زعفران از گمرک بیرجند، راه اندازی گمرک میل 78، راه اندازی سیستم ارزش وب بنیاد در گمرک استان، ارتقاء سطح گمرکات استان از مدیریت به اداره کل، اخذ مجوز رویه های مختلف گمرکی از قبیل ترانزیت کالا و بکارگیری سیستم های مکانیزه از جمله برنامه های در دست اجرا در گمرکات استان می باشد.