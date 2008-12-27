نفت بهران صدرنشین گروه "ب" رقابت های بسکتبال با ویلچر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها که با حضور 4 تیم برگزار شد نفت بهران تهران موفق شد با غلبه بر حریفان خود و کسب 6 امتیاز به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کند.



تیم هیئت خوزستان با 5 امتیاز عنوان نایب قهرمانی این بازی ها را از آن خود کرد و تیم های آسایشگاه خیریه کهریزک تهران با 4 امتیاز و فرش نگین مشهد با 3 امتیاز به ترتیب در مکان های سوم و چهارم قرار گرفتند.

در مجموع امتیازات دو مرحله این رقابت ها، نفت بهران تهران و هیئت خوزستان با 10 امتیاز در گروه "ب" اول و دوم شدند و در مرحله نهایی با تیم های برتر از گروه "الف" برای کسب مقام اول تا چهارمی دیدار می کنند.

تیم آسایشگاه خیریه کهریزک تهران با 9 امتیاز و فرش نگین مشهد با 7 امتیاز دو تیم دیگر صعود کننده از گروه "ب" هستند که برای کسب مقام پنجم تا هشتمی با تیم های سوم و چهارم از گروه "الف" به رقابت خواهند پرداخت.