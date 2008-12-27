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۷ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۰۴

نفت بهران صدرنشین گروه "ب" رقابت های بسکتبال با ویلچر شد

نفت بهران صدرنشین گروه "ب" رقابت های بسکتبال با ویلچر شد

مرحله دوم مسابقات باشگاهی بسکتبال با ویلچر (گروه ب ) که به مدت دو روز در سالن 22 بهمن تهران آغاز شده بود، روز گذشته با صدرنشینی تیم نفت بهران تهران به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها که با حضور 4 تیم برگزار شد نفت بهران تهران موفق شد با غلبه بر حریفان خود و کسب 6 امتیاز به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کند.  
 
تیم هیئت خوزستان با 5 امتیاز عنوان نایب قهرمانی این بازی ها را از آن خود کرد و تیم های آسایشگاه خیریه کهریزک تهران با 4 امتیاز و فرش نگین مشهد با 3 امتیاز به ترتیب در مکان های سوم و چهارم قرار گرفتند. 

در مجموع امتیازات دو مرحله این رقابت ها، نفت بهران تهران و هیئت خوزستان با 10 امتیاز در گروه "ب" اول و دوم شدند و در مرحله نهایی با تیم های برتر از گروه "الف" برای کسب مقام اول تا چهارمی دیدار می کنند.

تیم آسایشگاه خیریه کهریزک تهران با 9 امتیاز و فرش نگین مشهد با 7 امتیاز دو تیم دیگر صعود کننده از گروه "ب" هستند که برای کسب مقام پنجم تا هشتمی با تیم های سوم و چهارم از گروه "الف" به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 806736

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