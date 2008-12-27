اختصاص 4 تریلیون تومان برای پرداخت مطالبات معوقه بازنشستگان در لایحه بودجه 88

علیرضا منادی به خبرنگار مهر در تبریز گفت: با وجود اینکه تلاش اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از جمله بنده برای افزایش این رقم خواهد بود ولی پیش بینی این میزان اعتبار در لایحه بودجه 88 قطعی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عدم تحقق افزایش 12 درصدی حقوق بازنشستگان که در بند «ل» تبصره چهار قانون بودجه سال 81 پیش بینی شده بود اشاره و خاطر نشان کرد: تا کنون فقط نصف این 12 درصد پرداخت شده است.
منادی به مکالمه تلفنی اخیرش با وزیر رفاه در این خصوص اشاره کرد و از قول مصری اظهار داشت: پرداخت نصف افزایش حقوق بازنشستگان در قالب این بند حرکتی بوده است تا بازنشستگان طلبکار باشند و برای آنان ایجاد حق شود.
وی از قول وزیر رفاه ادامه داد: با تلاش دولت نهم نصف این افزایش محقق شده است و امید می رود درآینده نزدیک نصف دیگر افزایش 12 درصدی حقوق بازنشستگان نیز تحقق یابد.
نماینده تبریز اضافه کرد: پرداخت مطالبات معوقه بازنشستگان از این محل ،از طریق اختصاص سهام شرکت های بزرگ به دلیل آنچه وزیر رفاه و تامین اجتماعی نامناسب بودن بازار بورس خوانده منتفی است.
منادی در بخش دیگری از سخنان خود تکریم بازنشستگان را به واسطه خدمات صادقانه آنان به مردم،حائز اهمیت توصیف کرد و گفت:مسئولان در ارتقای جایگاه و منزلت این قشر پرتلاش اما بی مدعا می توانند نقش بسزایی داشته باشند.
وی تصویب احداث دو باب خانه «مهر» در شهرستان تبریز در جلسه اخیر استانی هیئت دولت و نیز افزایش حقوق بازنشستگان در اجرای قانون خدمات کشوری را از جمله اقدامات موثر و مفید دولت در راستای تامین نیاز بازنشستگان ارزیابی کرد.
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