اختصاص 4 تریلیون تومان برای پرداخت مطالبات معوقه بازنشستگان در لایحه بودجه 88

علیرضا منادی به خبرنگار مهر در تبریز گفت: با وجود اینکه تلاش اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از جمله بنده برای افزایش این رقم خواهد بود ولی پیش بینی این میزان اعتبار در لایحه بودجه 88 قطعی است .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عدم تحقق افزایش 12 درصدی حقوق بازنشستگان که در بند « ل » تبصره چهار قانون بودجه سال 81 پیش بینی شده بود اشاره و خاطر نشان کرد : ‌ تا کنون فقط نصف این 12 درصد پرداخت شده است .

منادی به مکالمه تلفنی اخیرش با وزیر رفاه در این خصوص اشاره کرد و از قول مصری اظهار داشت : پرداخت نصف افزایش حقوق بازنشستگان در قالب این بند حرکتی بوده است تا بازنشستگان طلبکار باشند و برای آنان ایجاد حق شود .

وی از قول وزیر رفاه ادامه داد : با تلاش دولت نهم نصف این افزایش محقق شده است و امید می رود درآینده نزدیک نصف دیگر افزایش 12 درصدی حقوق بازنشستگان نیز تحقق یابد .

نماینده تبریز اضافه کرد : پرداخت مطالبات معوقه بازنشستگان از این محل ،از طریق اختصاص سهام شرکت های بزرگ به دلیل آنچه وزیر رفاه و تامین اجتماعی نامناسب بودن بازار بورس خوانده منتفی است .

منادی در بخش دیگری از سخنان خود تکریم بازنشستگان را به واسطه خدمات صادقانه آنان به مردم،‌حائز اهمیت توصیف کرد و گفت : مسئولان در ارتقای جایگاه و منزلت این قشر پرتلاش اما بی مدعا می توانند نقش بسزایی داشته باشند .