۷ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۰۱

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه آزاد و شهرداری قزوین امضاء شد

تفاهم نامه همکاری در زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی میان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و شهرداری این شهر منقعد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تفاهم نامه که به امضای کمالی شهردار قزوین و موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد قزوین رسید دانشگاه آزاد متعهد شد تا دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی خود را در خصوص تکنولوژی ساخت بتن، افزایش مقاومت بتن، کاهش مصرف سیمان و بتن در ساخت سازه ها و چگونگی مدیریت بحران در شهرها را به مسئولین شهری منتقل کند.

بر اساس این تفاهم نامه دانشگاه آزاد واحد قزوین باید نسبت به برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی برای مدیران و کارکنان و ارائه خدمات مشاوره ای در برنامه ریزی و اولویت بندی پروژه های شهری با شهرداری همکاری داشته باشد.

در این تفاهم نامه شهرداری قزوین نیز نسبت به ایجاد مراکز تحقیقاتی و توسعه مراکز موجود و همچنین تاسیس و راه اندازی صندوق حمایت از تحقیقات مشترک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و شهرداری این شهر متعهد شد.

