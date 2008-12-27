450 روستای آذربایجان غربی در معرض خطر سیل هستند

محمد باقر داریانی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، سیل را دومین پدیده مخرب در استان عنوان کرد و افزود: در این راستا طرح جابجایی این روستاها به مکان امن در حال مطالعه و اجرا است.

وی فرهنگ سازی از طریق آموزش، اطلاع رسانی و عمل کردن بر اساس دانایی محوری را در جامعه ضروری دانست و بیان داشت: با شناخت صحیح حوادث طبیعی و راهکارهای مناسب برای مقابله با خسارتهای ناشی از آن می توان خسارتهای ناشی از آن را کاهش داد.

وی با اشاره به اینکه از 14 شهرستان استان 11 شهرستان بر روی خط زلزله قرار دارند، خاطرنشان کرد: مقاوم سازی و بهسازی اماکن عمومی از مهمترین فعالیتهای عمرانی دولت در 3 سال گذشته بود و در این زمینه می توان به بهسازی 25 هزار خانه روستایی، اختصاص 600 میلیارد ریال اعتبار برای مقاوم سازی نزدیک به 13 هزار کلاس درس و آغاز طرح بهسازی بافت فرسوده شهری اشاره کرد.

داریانی خواستار رعایت اصول مهندسی ایمنی ساخت در ساخت و سازهای مردمی شد و با بیان اینکه زلزله و سیل از مجموع 41 حادثه طبیعی که در کشور مشاهده می شود، بیشترین سهم را دارند که همه ساله در نقاط مختلف کشور حادثه ساز می شوند، گفت: پیشگیری به عنوان مهمترین اصل مقابله با حوادث غیر مترقبه در کاهش خسارتهای احتمالی حوادث نقش بسزایی دارد و باید این مهم در جامعه نهادینه شود.