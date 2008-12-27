با فوتبال می توان به بهشت رفت / امیدوارم برگزاری این دیدارها تداوم یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در حاشیه بازی خیریه تیمهای منتخب گیلان و تیم ملی ایران در سال 98 با بیان این مطلب افزود: من همیشه گفته‌ام که فوتبال می تواند دروازه‌ای رو به بهشت باشد. همه این را به چشم دیدند که "با فوتبال می شود به بهشت رفت".

وی با ابراز خرسندی از اینکه دیدار دوستانه و خیرخواهانه بین منتخب گیلان و تیم ملی ایران در سال 98 برگزار شد، افزود: برگزاری این مسابقه کار پسندیده‌ای بود که باهمت دوستان برگزار شد تا شاید با قدم کوچک آنها گره‌ای از مشکلات زهری و افرادی چون او گشوده شود.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: امیدوارم این اولین و آخرین دیدار دوستانه و خیرخواهانه در فوتبال ما نباشد و تداوم پیدا کند. از این طریق می توان به افرادی که نیاز به کمک دارند یاری رساند و باید زمینه ادامه چنین کارهای خیرخواهانه‌ای فراهم شود.

تیم‌های منتخب گیلان و تیم ملی ایران در سال 98 عصر روز جمعه گذشته در ورزشگاه عضدی رشت به مصاف هم رفتند.