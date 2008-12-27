با فوتبال می توان به بهشت رفت / امیدوارم برگزاری این دیدارها تداوم یابد

وی با ابراز خرسندی از اینکه دیدار دوستانه و خیرخواهانه بین منتخب گیلان و تیم ملی ایران در سال 98 برگزار شد، افزود: برگزاری این مسابقه کار پسندیدهای بود که باهمت دوستان برگزار شد تا شاید با قدم کوچک آنها گرهای از مشکلات زهری و افرادی چون او گشوده شود.
مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: امیدوارم این اولین و آخرین دیدار دوستانه و خیرخواهانه در فوتبال ما نباشد و تداوم پیدا کند. از این طریق می توان به افرادی که نیاز به کمک دارند یاری رساند و باید زمینه ادامه چنین کارهای خیرخواهانهای فراهم شود.
تیمهای منتخب گیلان و تیم ملی ایران در سال 98 عصر روز جمعه گذشته در ورزشگاه عضدی رشت به مصاف هم رفتند.
نظر شما