سمینار بین المللی هموفیلی فروردین 88 در اصفهان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قویدل با اشاره به اینکه در این سمینار متخصصین برجسته ای از کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، انگلستان، ایرلند، فرانسه و آلمان به ارائه دستاوردهای عملی خود خواهند پرداخت گفت: نمایندگان کانونهای هموفیلی منطقه مدیترانه شرقی (کشورهای آفریقایی و خاورمیانه) و همچنین آسیای میانه از دیگر شرکت کنندگان خارجی این رویداد بین المللی هستند.

ایران به پشتوانه نیم قرن تلاش پزشکان و کارشنان خود در زمینه بیماری هموفیلی که بی تردید دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکزدرمانی هموفیلی بیمارستان امام خمینی (ره) اساسی ترین نقش را در این رابطه ایفا نموده اند از کشورهای بسیار مطرح و صاحبنظر در حوزه هموفیلی محسوب می شود.

قویدل به موضوعات مورد بررسی در این سمینار اشاره کرد و گفت: بررسی پروتکلهای درمانی بیماران با اختلالات انعقادی در کشورهای در حال توسعه، مشکلات ناقلین هموفیلی و امر پیشگیری از تولد هموفیلی، بررسی تخصصی مشکلات زنان با اختلالات انعقادی، بررسی درمان بیماران با مشکل مهار کننده و ... از مهمترین موضوعات مورد بحث در این سمینار خواهد بود.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران از ابراز علاقمندی مارک اسکینر رئیس آمریکایی فدراسیون جهانی هموفیلی برای ملاقات با رئیس جمهور و وزیر بهداشت ایران خبر داد و افزود: تمام تلاش خود را برای تحقق این ملاقاتها صورت خواهیم داد.

پیام تشکر اخیر مارک اسکینر خطاب به رئیس جمهور ایران در رابطه با تامین انسان دوستانه دسترسی بیماران هموفیلی پناهنده افغانی و همچنین تامین رایگان داروهای بیماران هموفیلی ایرانی در سطح دو برابر حداقل استانداردهای جهانی ازا نگیزه های مهم اسکینر برای ملاقات با مسئولین عالی رتبه ایرانی است.

قویدل گفت: ما معتقدیم در صورت تحقق این ملاقاتها نگرانی جامعه هموفیلی جهانی از مشکلات جدی بیماران هموفیلی فلسطینی ساکن در نوار غزه و ضرورت ارسال کمکهای دارویی از دیگر کشورها به این منطقه نیز منعکس خواهد شد.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اظهار تاسف از اینکه تا کنون به رغم تقاضاهای مکرر جامعه هموفیلی ایران هنوز روز جهانی هموفیلی در تقویم رسمی کشور گنجانده نشده است افزود: رسمیت این مناسبت بین المللی در کشور ما که دولتش جایگاه رفیعی در رابطه با حمایت از بیماران هموفیلی به نسبت درآمد ناخالص کشور دارد می تواند به انعکاس این خدمات ارزنده نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه بین المللی کمک شایان توجهی کند.

سمینار بین المللی هموفیلی در روزهای 30 و 31 فروردین سال 1388 به مناسبت روز جهانی هموفیلی (17 آوریل) با حمایت و مشارکت فدارسیون جهانی هموفیلی در اصفهان برگزار می شود.