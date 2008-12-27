بهرام پوراشرف مدیرکل امور کتابخانههای عمومی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گردهمایی مدیران کل استانی کتابخانههای عمومی کشور گفت: در این گردهمایی علاوه بر منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، مدیران کل حوزههای ستادی و استانی نیز حضور داشتند و درباره مهمترین مسائل و مشکلات کتابخانههای کشور گفتگو کردند.
پوراشرف اضافه کرد: در این همایش دو روزه "نقشه راه" نهاد کتابخانههای عمومی توسط مدیران کل ستادی این نهاد ارائه شد و درباره آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
این مقام مسئول در توضیح این نقشه گفت: در برنامه توسعه نهاد که به "نقشه راه" موسوم شده است برنامههای توسعهای بخش عمران و استانداردهای مربوط به کتابخانههای عمومی سراسر کشور مورد بحث و بررسیهای کارشناسی قرار گرفت. در این برنامه وضعیت مطلوب کتابخانههای عمومی در سال 1404 با توجه به وضعیت موجود این کتابخانه، شاخصهای توسعهای آنها و جمعیت هر کدام از استانهای کشور ارائه شده است.
وی ادامه داد: نقشه راه مذکور همچنین برنامههای سند چشمانداز 20 ساله نظام را مورد توجه قرار داده و در واقعه در راستای همان سند حرکت میکند.
به گفته پوراشرف در این گردهمایی همچنین برخی از برنامههای نهاد کتابخانههای عمومی کشور در سال 1388 تشریح شد و مدیران استانی نیز گزارش از عملکرد خود در سال 87 ارائه دادند.
پیش از این نیز جلال غفاری مدیرکل پژوهش و برنامه ریزی نهاد کتابخانههای عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین سند "چشم انداز نهاد کتابخانههای عمومی کشور در افق ایران 1404" خبر داده بود.
دوازدهمین همایش مدیران استانی کتابخانههای عمومی سراسر کشور روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته (4 و 5 دیماه) در سالن کنفرانس سازمان اقتصاد و دارایی استان هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار شد.
