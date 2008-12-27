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۷ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نقل و انتقالات نیم فصل به اتمام رسید/ مبادله بازیکن امکان پذیر نیست

نقل و انتقالات نیم فصل به اتمام رسید/ مبادله بازیکن امکان پذیر نیست

رئیس سازمان لیگ برتر از اتمام دوره نقل و انتقالات بازیکنان در نیم فصل مسابقات لیگ در روز چهارم دیماه خبر داد و هرگونه نقل و انتقالات پس از این تاریخ را غیر ممکن خواند.

عزیزالله محمدی درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: همانطور که پیش از این اعلام شده بود، دوره نقل و انتقال بازیکنان در تعطیلات نیم فصل از تاریخ  بیست و چهارم آذرماه تا چهارم دیماه بود که در روز چهارشنبه هفته گذشته به اتمام رسید. از این تاریخ به بعد باشگاه‌ها تنها براساس ضوابطی می توانند بازیکن جذب کنند.

وی ادامه داد: باشگاه‌های لیگ برتری بر اساس قوانین جدید می توانستند در دوره نقل و انتقال نیم فصل با یکدیگر مبادله بازیکن داشته باشند اما با اتمام این دوره دیگر هیچ بازیکن لیگ برتری نمی تواند از تیم خود جدا شده و به عضویت باشگاهی دیگر درآید.

رئیس سازمان لیگ برتر خاطرنشان کرد: از تاریخ چهارم دیماه باشگاه‌های لیگ برتری که در فهرست خود جای خالی داشته باشند، می توانند یک یا دو بازیکن آزاد جذب کنند. این بازیکن آزاد می تواند خارجی یا داخلی باشد، البته جذب بازیکن خارجی مشمول شرایطی است.

کد مطلب 806779

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