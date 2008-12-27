تکانهای زلزله ، هنوز در عمق جان شهروندان بمی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از گذشت پنج سال از زلزله مهیب بم امروز صدای زمین لرزه ای جدید از عمق روح و روان مردم شهر بم به گوش می رسد که بسیاری از آن به عنوان زمین لرزه دوم بم یاد می کنند.

امروز بم هر چند که آرام و آهسته اما صبور و شکیبا چهره خود را با ساختمان های جدید و امیدهای دوباره در لابلای نخل های سر به فلک کشیده بم رونمایی می کند اما واقعیت این است که تصویری که هر بمی بعد از گذشت پنج سال از زمین لرزه مهیب بم منتظرش بود با آمیزه هایی تلخ از حقیقت، سخت آمیخته است.

حقیقتی تلخ که مسبب اصلی آن عدم تجربه و مدیریت صحیح بود اما به دنبال تمام وعده های داده شده به مردم و اجرای شمار زیادی از آنها، بازسازی بم هنوز از عدم مدیریت بهینه سرمایه های ملی رنج می برد و آن گونه که باید چهره شهر از غبار زلزله جانگذاز سال 82 زدوده نشده است.

در شهر بم که پنج سال از تولد دوباره آن می گذرد هزاران هزار خانه که عموما با نمای سفال ساخته شده اند در کوچه و خیابان مشاهده می شود. ساخت مدارس بزرگ و زیبا، بزرگترین مجتمع فرهنگی و هنری استان کرمان، بزرگترین کتابخانه جنوب شرق کشور و دهها مسجد که با نمونه هایی از معماری اسلامی و با مصالح مدرن ساخته شده اند همچنین بزرگترین مجموعه اداری استان کرمان، بزرگترین مجموعه ورزشی کشور نوید ساختن شهری با رعایت استانداردهای بالا و توسعه یافته را می دهد اما این چهره زیبا در کند و کاریها و حفر گودالهای تاسیسات شهری و بر جای ماندن آوار زلزله در برخی مناطق همچنان نازیباست.

به نظر می آید زلزله بم از خانه ها به کوچه و خیابانها آمده است و موجب نارضایتی و کم شدن امید مردم نسبت به سامان شهری شده است.

به وضوح می توان در چهره این مردم غم را دید در حالیکه از روزهای ابتدایی زلزله به اندازه گذشت زمان و فراموشی ذهن فاصله گرفته اند اما هنوز در چهره مردم خستگی و درد مشاهده می شود و نیازهای روزهای ابتدایی زلزله که کمبود های معیشتی و اسکان بود امروز پس از گذشت سالها به نیازهای اجتماعی، فرهنگی و روحی تبدیل شده است و به تعبیری زلزله دوم شهر بم را رقم زده است.

شهر بم که در اوج حساسیت با همکاری تمام مسئولان و مردم کشور آغاز شد در میانه های راه و قبل از رسیدن به نقطه ای که انتظار همگان بود و می رفت که این شهر را به الگویی عمرانی و اجتماعی تبدیل کند به دلیل کمبود بودجه رها شد، همانند بسیاری از پروژهای نیمه تمام در مناطق دیگر کشور که فراموش شده اند.

بازار سنتی شهر بم محل مناسبی برای گفتگویی با مردم شهر است با تکمیل بازار سنتی و استقرار کسبه در بازار امید در دل مردم نسبت به جمع آوری کانکس ها و کانتینر ها زنده شده است.

مردم بم به دلیل برخورد بانکها و اجرا نشدن برخی از قول هایی که در ابتدای بروز زلزله داده شده بود گلایه دارند.

بانکها وامهای خانه هایی که در زلزله به آوار تبدیل شدند و وام های افراد متوفی در زلزله را با حساب جریمه و دیرکرد از بازماندگان اخذ می کنند. یک شهروند بمی

رهگذری می گوید: اگر چه دولت در روزهای ابتدایی زلزله قول مساعد درخصوص بخشیده شدن وامهای قبل از زلزله و خانه های آوار شده را داده بود اما در حال حاضر وام خانه های آوار شده و متوفیان را با حساب جریمه و دیر کرد از بازماندگان اخذ می کنند و این باعث ایجاد مشکلات عدیده برای مردم به خصوص جوانان شده است.

یکی از جوانان در زمینه افسردگی عمومی جامعه بم می گوید: عدم وجود فضای مناسب تفریحی و بازسازی روحی و روانی جوانان و افسردگی عمومی جامعه امروز بزرگترین مشکل جوانان بمی است.

فردی که خود را متقاضی ساخت سینما در بم معرفی می کند، گفت: چرا با توجه به نیاز شدید شهر بم با ساخت سینما در این شهر موافقت نمی شود و برای اخذ وام ساخت سینما در بم هر روز در اداره های مختلف سرگردان هستیم.

زنی نیز از میان جمعیت نسبت به بی توجهی به زنان سرپرست خانوار و فقر شکایت می کند و خواستار حمایت از سوی سازمانهای حمایتی است.

پیامدهای زلزله بم هچنان جریان دارد

یک روانشناس در این خصوص به مهر گفت: واقعیت این است که پیامدهای زلزله در بم همچنان جریان دارد و ناراحتیهای روحی و جسمی بسیاری از مردم را رنج می دهد.

سیده مرضیه کافی افزود: اغلب مراجعان به روانشناسان در این شهر مبتلا به کابوسهای شبانه، افسردگی شدید و روان پریشی هستند و تلاشها برای درمان آنها دیرتر نتیجه می دهد.

وی خاطرنشان کرد: شماری از شهروندان نیز این قضیه را عادی می دانند و اساسا نیازی برای مراجعه به روانپزشک احساس نمی کنند.

کافی یادآور شد: در سال اول و دوم پس از وقوع زلزله برخی گروه های روان درمانگر با مراجعه به منازل یا اماکن نگهداری کودکان و زنان و بی سرپرستان خدماتی به آنان ارائه کردند اما به طور این خدمات کافی نیست و باید به صورت مستمر تا درمان قطعی و رفع مشکلات ادامه پیدا کند.

کافی تصریح کرد: درست است که در بسیاری از شهرهای دیگر که زلزله نیامده خیابانها وضعیت مناسبی ندارند یا ساختمانهای نیمه کاره زیادی را می توان در سطح شهر دید اما این وضعیت برای مردمی که دهها تن از آشنایان و نزدیکان خود را از دست داده اند و این وضعیت یادآور فاجعه ای است که پنج سال پیش در بم رخ داد، عذاب آور است.

وی پیشنهاد کرد: برگزاری کار گروه خانواده درمانی و روان درمانی برای ساکنان بم با مساعدت بهزیستی و شبکه بهداشت به طور جدی دنبال شود تا بخشی از مشکلات مردم بم کاهش یابد.



بم شهری است که مملو از ساختمانها نیمه ساز است که حاصل صرف هزینه و وقت بسیار بوده اما به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی بعضا نیمه تمام مانده اند و از آنها هیچ استفاده ای نمی شود در واقع به نام مردم بم اما به کام این مردم نیست.

مصداق این مسئله بزرگترین کتابخانه جنوب شرق کشور است که ظرفیت بیشتر از 200 هزار جلد کتاب را دارد اما افتتاح آن فقط با 16 هزار جلد کتاب در دهه فجر امسال انجام خواهد شد.

بسیاری از ساختمانهای بم در زمان افتتاح عمر مفید خود را کرده اند

بسیاری از ساختمانها در بم نیمه کاره اند و در صورت تکمیل پس از گذشت سالها از عمر مفید ساختمانها گذشته است و قابل استفاده نخواهند بود.

در بین پروژه های بخش خصوصی پروژه باغ هنر استاد شجریان با زیربنای هفت هزار متر مربع که می تواند با توجه به استعداد مردم بم، این شهر را به مرکز موسیقی کشور مبدل کند وجود دارد که آن هم به دلیل کمبود اعتبار نیمه تمام مانده است.

در این پروژه تاکنون 10میلیارد ریال هزینه شده است و برای تکمیل به 50 میلیارد ریال دیگر نیاز است اما به دلیل کمبود اعتبار بی مصرف مانده و در واقع بسیاری از ساختمانهای عظیم با اسمهای بزرگ اما غیر قابل استفاده در اختیار مردم هستند.

پنج سال از زمین لرزه بم گذشت و چهره کودکانه بچه هایی که لبخند امید به فردا بر لبانشان روی سنگ های قبر، سرد شده است و امیدهایی که به باد رفته هر بیننده ای را به حزن فرو می برد و این تصاویر گوشه ای از غم هزاران باز مانده را به تصویر می کشد.

امید که مسئولان و متولیان همت کنند تا لبخندی که قهر طبیعت از مردم بم سلب کرده بر لبان این مردم نقش بندد.