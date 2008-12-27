اصالت تاریخی خانه شیخ بهایی قابل تشکیک نیست

استاد تاریخ معماری دانشگاه شهید بهشتی که در دهه 70 شمسی معاون سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان بوده است در مورد اصالت خانه تاریخی شیخ بهایی به خبرنگار مهر افزود: براساس مدارک موجود این خانه تاریخی مربوط به بخش اندرونی یا بیرونی خانه شیخ بهایی است.

مهرداد قیومی ادامه داد: شواهد و مستندات متعددی مبنی بر اینکه این خانه متعلق به شیخ بهایی است ، وجود دارد که تمامی این مدارک و مستندات نیز توسط کارشناسان و مسئول مرمت بناهای تاریخی میراث فرهنگی اصفهان جمع آوری شده است .

معاون اسبق سازمان میراث فرهنگی اصفهان تاکید کرد: در سال 77 زمانی که بنده معاون سازمان میراث فرهنگی اصفهان بودم پس از تهیه گزارشی توسط کارشناسان میراث فرهنگی اصفهان مبنی براینکه این خانه متعلق به شیخ بهایی است، مستندات مربوط به این خانه را برای رئیس فرهنگستان هنر نیز ارسال کردم .

قیومی به مهر گفت: مهمترین سندی که در ارتباط با اصالت خانه تاریخی شیخ بهایی وجود دارد این است که این خانه کانال ارتباطی زیر زمینی با حمام شیخ بهایی دارد و همچنین در قسمتی از خانه که در سالهای قبل مرمت شد وسایل آزمایشگاهی قدیمی مربوط به شیخ بهایی کشف شد و همین مدارک برای اثبات اینکه خانه متعلق به شیخ بهایی است کفایت می کند.

معاون اسبق سازمان میراث فرهنگی اصفهان اظهار داشت: خاطراتی که از زندگی شیخ بهایی نقل می کنند نیز دلالت بر نزدیکی خانه شیخ به مسجد جامع دارد و این امر نیز دلیل دیگری برای اصالت خانه تاریخی شیخ است.

این در حالی است که مسئولان سازمان میراث فرهنگی طی روزهای گذشته نسبت به اصالت خانه تاریخی شیخ بهایی ابراز تردید نموده و عنوان کرده بودند که مدرکی که ثابت کند این خانه متعلق به شیخ بهایی است وجود ندارد.

در تحقیقاتی که طی سالهای قبل توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی اصفهان صورت گرفته ، اینگونه بیان شده است که " خانه تاریخی شیخ بهایی در غرب مسجد جامع اصفهان قرار گرفته و بنا بر شواهد مختلف و منابع تاریخی متعلق به عمه شاه عباس بوده و این بنا بعد از فوت عمه شاه عباس به شیخ بهایی داده می شود و همچنین در کتاب زندگی شاه عباس اول تالیف نصرالله فلسفی در صفحه 563 نیز در ارتباط با تاریخچه خانه مطالبی عنوان شده است ."

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی اصفهان نیز در این رابطه اعلام کرده بود که مدارک و اسناد نشان دهنده اصالت تاریخی خانه شیخ بهایی است و در این مورد تردیدی وجود ندارد و با توجه به ارتباط زیرزمینی این خانه با حمام شیخ بنابراین قطعا این خانه متعلق به شیخ بهایی است.

حسین جعفری گفته بود: قطعا چنانچه مدارک و اسناد ما اصالت تاریخی خانه شیخ بهایی را مورد تردید قرار می داد هرگز نسبت به خرید این خانه پافشاری نمی کردیم.

مالک خانه تاریخی شیخ بهایی که به ثبت ملی نیز رسیده است چندی پیش به خبرنگار مهر گفته بود هیچ کمک مالی و اعتباری برای مرمت و حفاظت از خانه شیخ بهایی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نمی خواهیم و نخواسته ایم و تنها درخواست ما این است که این خانه تاریخی به موزه تبدیل شود.