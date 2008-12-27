گزارش تصویری / اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین ـ 1

محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی وزیر ارشاد
باران کوثری بازیگر برگزیده برای بازی در فیلم "ابله"
ژاله علو، محمدعلی کشاورز و جعفری جلوه
لیلا حاتمی جایزه فیلم برگزیده با موضوع زن را برای "مادر" گرفت
عکس / یونس خانی
چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی شامگاه جمعه ششم دیماه با تقدیر از ژاله علو و جمشید مشایخی در تالار اندیشه حوزه هنری پایان یافت.
محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی وزیر ارشاد
باران کوثری بازیگر برگزیده برای بازی در فیلم "ابله"
ژاله علو، محمدعلی کشاورز و جعفری جلوه
لیلا حاتمی جایزه فیلم برگزیده با موضوع زن را برای "مادر" گرفت
عکس / یونس خانی
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