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۷ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۴۳

گزارش تصویری / اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین ـ 1

گزارش تصویری / اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین ـ 1

چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی شامگاه جمعه ششم دی‌ماه با تقدیر از ژاله علو و جمشید مشایخی در تالار اندیشه حوزه هنری پایان یافت.

 

محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی وزیر ارشاد

باران کوثری بازیگر برگزیده برای بازی در فیلم "ابله"

ژاله علو، محمدعلی کشاورز و جعفری جلوه

لیلا حاتمی جایزه فیلم برگزیده با موضوع زن را برای "مادر" گرفت

عکس / یونس خانی

کد مطلب 806821

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