عدم پذیرش دانشجوی فراگیر دکتری/ آغاز پذیرش فراگیر کاردانی به کارشناسی

سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در آزمون دوره های فراگیر تیرماه سال 88 علاوه بر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور برای نخستین بار اقدام به پذیرش دانشجو در دوره های فراگیر مقطع کاردانی به کارشناسی نیز خواهد کرد.

وی اضافه کرد: دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز که پیش از این قرار بود دو بار در سال انجام شود تنها یک بار در سال اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد.

حسینی خاطر نشان کرد: ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقاطع کاردانی به کارشناسی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در اواخر بهمن ماه سال جاری انجام و آزمون آن نیز در تیر 88 برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: واحدهای دانشگاه پیام نور در سراسر کشور این آمادگی را دارند تا پس از ثبت نام داوطلبان، دوره های آموزشی را برای آمادگی داوطلبان پیش از آزمون دوره های فراگیر برگزار کنند.

حسینی ادامه داد: در حال حاضر آموزشگاه هایی با سوء استفاده از نام دانشگاه پیام نور به صورت غیرمجاز اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کنند که مورد تائید وزارت علوم و دانشگاه پیام نور نیستند.

وی اظهار داشت: با برگزاری دوره ها توسط واحدهای دانشگاه پیام نور منابع آزمون به طور دقیق در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و در حالی که هزینه های بالایی توسط موسسات غیرمجاز از داوطلبان گرفته می شود دانشگاه پیام نور با دریافت مبلغی اندک اقدام به برگزاری این دوره ها خواهد کرد.