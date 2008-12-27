۷ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۶

توقیف 24 فروند کشتی خارجی در بنادر جنوبی

سازمان بنادر و دریانوری از توقیف 24 فروند کشتی خارجی در بنادر جنوبی در راستای ارتقای ایمنی دریانوردی و کاهش سوانح در آبهای تحت حاکمیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای ایمنی دریانوردی و کاهش سوانح در آبهای تحت حاکمیت، به طور همزمان با کلیه کشورهای عضو تفاهم نامه های اقیانوس هند ( I0MOU) ، پاریس ( Paris MOU)  و توکیو (Tokyo MOU ) نسبت به انجام بازرسی متمرکز از کشتیهای ورودی به بنادر ایران بر اساس الزامات و استانداردها تجهیزاتی تصریح شده در فصل پنجم کنوانسیون سولاس بازرسی کرد.

سعید ایزدیان ( عضو هیئت عامل و معاون امور دریایی) سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر افزود: در این بازرسیها که از اول سپتامبر ( 11 شهریور) تا 30 نوامبر ( 10 آذر) 2008 توسط بازرسان مجرب و کارآزموده مستقر در مراکز کنترل و بازرسی کشتیها در بنادر جنوبی و شمالی کشور به مورد اجرا درآمد، تجهیزات مرتبط با ایمنی دریانوردی از جمله نقشه های الکترونیک ( ECDIS) ، سیستمهای اتوماتیک اطلاعات کشتیها (AIS ) و سیستمهای ماهواره ای جهانی ناوبری (GNSS ) کشتیهای واجد شرایط مورد بازرسی فنی و ایمنی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: از میان 243 فروند کشتی بازرسی شده در بنادر جنوبی کشور ، 158 فروند کشتی در این زمینه دارای نواقص فنی و ایمنی تشخیص داده شدند که با توجه به اهمیت تعدادی از نواقص برای 24 فروند ازاین کشتیها تا رفع کامل معایب و نواقص اجازه خروج صادر نشد.

