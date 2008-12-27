احتمال پذیرش زندانیان گوانتانامو از سوی استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگویان " کوین رود" نخست وزیر استرالیا در گفتگو با روزنامه "ویکند استرالین" خاطر نشان کرد:" استرالیا همراه با چند کشور دیگر به بررسی اسکان بازداشت شدگان زندان گوانتانامو نزدیک شده است."

وی افزود:هرگونه تصمیم گیری برای پذیرش یک فرد پس از ارزیابیهای سخت انجام خواهد شد.

این سخنگو تصریح کرد:" همه افرادی که با پذیرش آنها موافقت خواهد شد، باید شرایط حقوقی سخت استرالیا را محقق کنند و براساس فرایندهای ارزیابی عادی و بسیار سخت استرالیا وارد این کشور شوند."

زندان مخوف گوانتانامو در جزیره کوبا چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر 2001 برای بازجویی از کسانی که در افغانستان و دیگر کشورها به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی بازداشت شده اند، تاسیس شد و زندانیان از حقوق اولیه خود محروم هستند.

جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا زندان گوانتانامو را بخشی از آنچه مبارزه با تروریسم خوانده، می داند و در برابر خواسته های جهانیان و مخالفان سیاستهای خود در آمریکا برای تعطیلی آن مقاومت کرده ، اما "باراک اوباما" رئیس جمهوری جدید آمریکا قول بستن آن را داده است.