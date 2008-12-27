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۷ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۰۱

احتمال پذیرش زندانیان گوانتانامو از سوی استرالیا

دولت استرالیا ممکن است به درخواست آمریکا با پذیرش زندانیان آزاد شده گوانتانامو موافقت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگویان " کوین رود" نخست وزیر استرالیا در گفتگو با روزنامه "ویکند استرالین" خاطر نشان کرد:" استرالیا همراه با چند کشور دیگر به بررسی اسکان بازداشت شدگان زندان گوانتانامو نزدیک شده است."

وی افزود:هرگونه تصمیم گیری برای پذیرش یک فرد پس از ارزیابیهای سخت انجام خواهد شد.

این سخنگو تصریح کرد:" همه افرادی که با پذیرش آنها موافقت خواهد شد، باید شرایط حقوقی سخت استرالیا را محقق کنند و براساس فرایندهای ارزیابی عادی و بسیار سخت استرالیا وارد این کشور شوند."

زندان مخوف گوانتانامو در جزیره کوبا چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر 2001 برای بازجویی از کسانی که در افغانستان و دیگر کشورها به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی بازداشت شده اند، تاسیس شد و زندانیان از حقوق اولیه خود محروم هستند.

جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا زندان گوانتانامو را بخشی از آنچه مبارزه با تروریسم خوانده، می داند و در برابر خواسته های جهانیان و مخالفان سیاستهای خود در آمریکا برای تعطیلی آن مقاومت کرده ، اما "باراک اوباما" رئیس جمهوری جدید آمریکا قول بستن آن را داده است.

کد مطلب 806839

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