به گزارش خبرگزاری مهر، نادر دریابان مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر با اعلام این خبر گفت: همچنین اسناد و خاطرات فرماندهان شهید سپاه خرمشهر در مبارزات نهضت اسلامی در مراسم شب خاطره این مرکز با‌زگو و به نمایش درآمده و از سرداران شهید سید محمدعلی جهان‌آرا و سید عبدالرضا موسوی، تجلیل به‌عمل می‌آید.

وی افزود: برای اولین‌بار تصاویر بزرگ مبارزات شهید سردار کاظمی دردوران انقلاب اسلامی و دستگیری وی توسط دژخیمان رژیم پهلوی به نمایش در می‌آید و از نقش این شهید سعید در راه آزاد‌سازی خرمشهر قهرمان روایت خواهد شد.

دریابان تصریح کرد: بیان مبارزات دوران نهضت اسلامی چند تن دیگر از حماسه‌سازان شهید دفاع مقدس از جمله شهید آیت‌الله محلاتی و نمایش تصاویری از این تاریخ‌سازان از دیگر برنامه‌های این مرکز به‌مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است که همزمان برای کاروانهای راهیان نور نیز روایت می شود.

به گفته وی نقش شهرهای خرمشهر و آبادان در مبارزات نهضت اسلامی امام خمینی (ره) و دفاع مقدس نیز در ایام دهه‌ فجر امسال در مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر بازگو و روایت می‌شود و این برنامه برای دانش‌آموزان این دوشهر به‌ صورت ویژه انجام خواهد گرفت.

مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر در پایان از نمایش یک دست خط منحصر‌به‌فرد از امام خمینی (ره) با بیش از 32 سال قدمت در ایام دهه فجر در این مرکز خبر داد و خاطرنشان کرد: علاقمندان و بازدید‌کنندگان از این مرکز همچنین می‌توانند برخی تصاویر حضور مردم خرمشهر در راهپیماییهای این شهر در دوران انقلاب اسلامی را نیز نظاره‌گر باشند.