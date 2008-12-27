انجام چکهای سنگین هواپیماهای پهن پیکر در داخل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده با اعلام این خبر گفت: در چند سال گذشته تاکنون در یکی از شرکتهای تعمیراتی فارسکو بالغ بر 480 فروند هواپیما ( ایرباس و بوئینگ) چک شده اند که 9 فروند آن تعمیرات سنگین ( اورهال) بوئینگ 747 بوده است.

وی افزود: متخصصین فنی و عملیاتی و مهندسین زمینی هواپیماها در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین شرکت هواپیمایی دولتی با تلاش و همت بلندی که داشتند توانستند به مرحله ای برسند که تمامی چکهای هواپیماهای این شرکت را از پایین ترین چکها تا بالاترین آن بدون وابستگی انجام دهند.

جعفرزاده بدنه فنی و تخصصی این شرکت که تضمین کننده ادامه فعالیت این شرکت بوده است را قابل تامل خواند و گفت: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران حدود 50 فروند هواپیما از نوع ایرباس، بوئینگ و فوکر 100 در اختیار دارد که امکان تعمیر و نگهداری تمامی این هواپیماها در این شرکت امکان پذیر شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مجوز انجام چکهای هواپیماها ، مجموعه ها و شرکت تعمیراتی بر اساس قانون توسط سازمان هواپیمایی کشوری صادر می شود، گفت: هر هواپیما از هر شرکت دولتی و یا غیر دولتی در طول تعمیرات با نظارت متخصصین طراحی و ساخت سازمان هواپیمایی کشوری تحت معاونت استاندارد پرواز و نهایتا از طرف رئیس این سازمان استانداردش تایید خواهد شد.

وی توضیح داد: به عنوان نمونه، در کمتر از 5 سال گذشته شرکت هواپیمایی فارسکو توانسته است چک سنگین 9 فروند هواپیمایی 747 و چکهای پایین تر از چکهای سنگین 27 فروند 747 و چکهای سنگین 16 فروند هواپیمای ایرباس و چکهای سبک 241 فروند هواپیمای بوئینگ 747 و ایرباس را انجام دهد که این تلاشها موجب جلوگیری از خارج شدن ارز قابل توجهی از کشور شده است.