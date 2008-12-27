۷ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۰۷

سازمان هواپیمایی اعلام کرد:

انجام چکهای سنگین هواپیماهای پهن پیکر در داخل کشور

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از انجام چکهای سنگین هواپیماهای پهن پیکر در داخل کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده با اعلام این خبر گفت: در چند سال گذشته تاکنون در یکی از شرکتهای تعمیراتی فارسکو بالغ بر 480 فروند هواپیما ( ایرباس و بوئینگ) چک شده اند که 9 فروند آن تعمیرات سنگین ( اورهال) بوئینگ 747 بوده است.

وی افزود: متخصصین فنی و عملیاتی و مهندسین زمینی هواپیماها در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین شرکت هواپیمایی دولتی با تلاش و همت بلندی که داشتند توانستند به مرحله ای برسند که تمامی چکهای هواپیماهای این شرکت را از پایین ترین چکها تا بالاترین آن بدون وابستگی انجام دهند.

جعفرزاده بدنه فنی و تخصصی این شرکت که تضمین کننده ادامه فعالیت این شرکت بوده است را قابل تامل خواند و گفت: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران حدود 50 فروند هواپیما از نوع ایرباس، بوئینگ و فوکر 100 در اختیار دارد که امکان تعمیر و نگهداری تمامی این هواپیماها در این شرکت امکان پذیر شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مجوز انجام چکهای هواپیماها ، مجموعه ها و شرکت تعمیراتی بر اساس قانون توسط سازمان هواپیمایی کشوری صادر می شود، گفت: هر هواپیما از هر شرکت دولتی و یا غیر دولتی در طول تعمیرات با نظارت متخصصین طراحی و ساخت سازمان هواپیمایی کشوری تحت معاونت استاندارد پرواز و نهایتا از طرف رئیس این سازمان استانداردش تایید خواهد شد.

وی توضیح داد: به عنوان نمونه، در کمتر از 5 سال گذشته شرکت هواپیمایی فارسکو توانسته است چک سنگین 9 فروند هواپیمایی 747 و چکهای پایین تر از چکهای سنگین 27 فروند 747 و چکهای سنگین 16 فروند هواپیمای ایرباس و چکهای سبک 241 فروند هواپیمای بوئینگ 747 و ایرباس را انجام دهد که این تلاشها موجب جلوگیری از خارج شدن ارز قابل توجهی از کشور شده است. 

