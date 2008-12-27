اسکوربرد ورزشگاه آزادی برای دیدار پرسپولیس- ملوان آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در کوران مسابقات لیگ برتر در نیم فصل اول به ناگاه اسکوربورد ورزشگاه آزادی دچار مشکل شد. چندی پیش شرکت طرف قرارداد و مسئول گارانتی اسکوربورد ورزشگاه آزادی تصمیم گرفتند طی فرایندی از روی نمایشگر ورزشگاه یک نسخه پشتیبان بگیرند. در این خصوص اقداماتی صورت پذیرفت اما باعث شد که به نسخه اصلی ضربه وارد شده و اسکوربرد ورزشگاه ملی کشورمان از کار بیفتد.

از آن تاریخ تا به امروز تلاش‌هایی صورت گرفته که اسکوربرد ورزشگاه مجددا راه اندازی شود. محبی، مدیر روابط عمومی ورزشگاه آزادی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: "کار تعمیر و بازسازی اسکوربرد روند بسیار خوبی داشته و احتمال دارد در روز بازی پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی این نمایشگر مجددا روشن شود".

مدیر روابط عمومی ورزشگاه آزادی همچنین شرایط چمن ورزشگاه را مطلوب ارزیابی کرده و این محل را آماده میزبانی دیدار پرسپولیس - ملوان می داند.