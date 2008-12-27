اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه مهرداد جلالی‌پور مدیر کل توسعه صادرات کالای سازمان توسعه و تجارت، مظفر علیخانی دبیر کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و علی‌محمد شریعتی مقدم رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران ایران حضور دارند. برنامه "چهار سوق" ساعت 11:35 روی آنتن رادیو تجارت می‌رود.

ـ برنامه "عصر تجارت" هشتم دی ساعت 13:15 در رادیو تجارت به ارتباط بین کارگر و کارفرما می‌پردازد. در این برنامه کارشناسانی همچون هاشمیان عضو هیئت علمی دانشگاه، خاکی اقتصاددان و ... حضور دارند.

ـ برنامه "صبح وتجارت" هشتم دی ساعت هشت صبح در رادیو تجارت به نحوه خرج کردن پول می‌پردازد.

ـ برنامه "روایت یک داستان" هشتم دی ساعت 13:15 در رادیو تجارت مشکلات تولید، صادرات و واردات را بررسی می‌کند.

ـ شبکه رادیویی جوان با فرا رسیدن ایام شهادت سومین مهر سپهر ولایت برنامه‌های خود را متناسب با این ماه روی آنتن می‌برد. پخش قسمت‌هایی از سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظّم رهبری، آیت‌الله جوادی آملی، علامه حسن‌زاده آملی و شهید مطهری درباره محرم و موضوعات مرتبط با آن از جمله برنامه‌های این شبکه است.

ـ برنامه "مثلث" هم از جمله فعالیت‌های گروه جوان واندیشه در دهه اول محرم است که به صورت ویژه از شبکه رادیویی جوان پخش می‌شود.

ـ برنامه "سفره سلامتی" هشتم دی ساعت 13:30 در رادیو سلامت با حضور دکتر ذراتی به موضوع مصرف کلسیم در دوران بارداری می‌پردازد.

ـ نمایش "مهندس" به کارگردانی ایوب آقاخانی و تهیه‌کنندگی شهلا نیساری هشتم دی ساعت 6:30 از رادیو سلامت پخش می‌شود.

ـ برنامه "زاویه پنهان" هشتم دی ساعت 14 در رادیو سلامت با حضور مسئولان دخانیات به بررسی دستگاه الکتریکی تضمینی ترک سیگار می‌پردازد.

ـ برنامه "کرامت سرخ" با محوریت قیام و حماسه جاوید عاشورای حسینی از نهم تا بیستم دی‌ماه از شبکه جهانی صدای آشنا پخش می‌شود.

ـ برنامه "پای بوس" از نهم دی ماه تا هشتم بهمن در شبکه صدای آشنا به بررسی دلایل ارادت مسلمانان و غیر مسلمانان به امام حسین (ع) می‌پردازد.

ـ گروه جامعه و زندگی شبکه صدای آشنا با ویژه برنامه "از مدینه تا شام" وقایع کربلا را بازگو می‌کند. این برنامه از نهم دی‌ماه تا هشتم بهمن‌ماه از این شبکه پخش می‌شود.