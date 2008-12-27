درخواست از سازمان کنفرانس اسلامی برای کمک به آبادانی عراق

معاون رئیس جمهور عراق در دیدار با سفیر سازمان کنفرانس اسلامی از او خواست سازمان از عراق حمایت کرده و پرونده آبادانی، توسعه سازی و فرهنگی و اقتصادی این کشور را به جریان انداخته و فعال کند. وی ضمن خرسندی از این دیدار ابراز امیدواری کرد سازمان کنفرانس اسلامی نقش واقعی در کمک به ملت عراق داشته باشند.

بازگشت همه حجاج موریتانیایی به کشورشان

دیروز جمعه 6 دی ماه آخرین کاروان حجاج موریتانیایی به کشور خود بازگشتند. وزارت امور اسلامی موریتانی با اشاره به اینکه حجاج این کشور مناسک حج خود را در عربستان برگزار کردند که خوشبختانه هیچ گونه بیماری یا حادثه برای آنها رخ نداد. آنها با امنیت و سلامتی به کشور خود بازگشتند.

خطبه نماز جمعه به زبان غیر عربی هم جایز است

شیخ عبدالعزیز آل شیخ مفتی اعظم عربستان اظهار داشت مانعی ندارد که خطبه نماز جمعه به زبانی جز زبان عربی خوانده شود و این برای کسانی‌که زبان عربی را نمی دانند بسیار پسندیده است. هنگامی که خطیب در جامعه غیر عرب خطبه می خواند چاره ای ندارد که زبان غیرعربی استفاده کند بنابراین ایرادی بر او وارد نیست.

اذان واحد در مساجد ام القیوین امارات

در پی استقبال از اذان واحد در امارات که به تبعیت از کشور مصر صورت گرفت، شیخ نشین دیگر امارات به نام "ام القیوین" این طرح را به مرحله اجرا در آورد و با همکاری شوراهای امور اسلامی اذان از مسجد "شیخ زاید بن سلطان آل نهیان" بزرگترین مسجد امارات طنین انداز و در دیگر مساجد امارات پخش شد. شوراهای امور اسلامی این اقدام را خدمت رسانی به مسلمانان اعلام کرد و با تجهیز دستگاههای فنی در همه مساجد اذان واحد را در آنها اجرا کرد.

تبریک سال نو ارتباطی با بدعت ندارد

مبلغ مسلمان عربستانی با اشاره به اینکه تبریک به مناسبت سال نو بدعت به شمار نمی رود، گفت: تبریک و شادباش گفتن از اخلاقهای نیک و پسندیده به شمار می رود و ایرادی ندارد که به مناسبت سال نو تبریک گفته شود.