بررسی ترافیک تهران با حضور احمدی مقدم،قالیباف، چمران و مسوولان وزارت کشور

کاظم جلالی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد اظهار داشت: وضعیت ترافیک تهران روز سه شنبه با حضور فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران، رئیس شورای شهر تهران و مسئولان وزارت کشور بررسی خواهد شد.
نماینده مردم شاهرود در خانه ملت تاکید کرد: عصر روز یکشنبه نیز کمیسیون امنیت ملی بررسی چند طرح و لایحه برگشت داده شده از شورای نگهبان را در دستور کار دارد.
وی ادامه داد: همچنین در روز دوشنبه نیز صادق محصولی وزیر کشور با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ می دهد.
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