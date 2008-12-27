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۷ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

جلالی به مهر خبر داد:

بررسی ترافیک تهران با حضور احمدی مقدم،قالیباف، چمران و مسوولان وزارت کشور

بررسی ترافیک تهران با حضور احمدی مقدم،قالیباف، چمران و مسوولان وزارت کشور

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی معضل ترافیک تهران در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون خبر داد.

کاظم جلالی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد اظهار داشت: وضعیت ترافیک تهران روز سه شنبه با حضور فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران، رئیس شورای شهر تهران و مسئولان وزارت کشور بررسی خواهد شد.

نماینده مردم شاهرود در خانه ملت تاکید کرد: عصر روز یکشنبه نیز کمیسیون امنیت ملی بررسی چند طرح و لایحه برگشت داده شده از شورای نگهبان را در دستور کار دارد.

وی ادامه داد: همچنین در روز دوشنبه نیز صادق محصولی وزیر کشور با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ می دهد.

 

 

کد مطلب 806852

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