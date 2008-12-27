عزاداریهای ماه محرم نباید برای مردم ایجاد مزاحمت کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری پیش از ظهر امروز در نشست مشترک هیئت ها و دسته جات حسینی، نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی گفت : عزاداری برای سالار شهیدان یکی از بزرگترین عبادات جهان تشیع به شمار رفته و نباید با ایجاد مزاحمت برای مردم ارزش آن عبادت را پایین آورد .

امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی افزود : بقای اسلام در سایه وجود محرم و صفر و سوگواری سیدالشهداء امام حسین ( ع ) بوده و هیئت های حسینی نیز در حفظ ارزشهای اسلام نقش اساسی داشته اند ولی نباید با ایجاد مزاحمت ارزش کارهای خود را ضایع کنند .

وی با تاکید بر رعایت نظم و انسجام در برنامه های سوگواری سالار شهیدان توسط دسته جات حسینی گفت : بایستی با رعایت اصول و ارزشهای اسلام، رعایت نظم و حفظ اتحاد و انسجام و بهره گیری از عزاداری سنتی و اصیل و بدور از خرافه گرایی، عزاداری های درست و اصولی و عموم پسندانجام پذیرد .

مجتهد شبستری خواستار تبیین و بیان واقعه عاشورا و هدف از قیام امام حسین ( ع ) بر علیه دستگاه بنی امیه در هئیت های حسینی شد .

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان نیز در این نشست با تقدیر و تشکر از حمایت های همیشگی امام جمعه تبریز در اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در طول سال گفت : عزاداری اصیل و سنتی و به دور از هرگونه خرافه گری خواسته اصلی همه ماست .

سرهنگ صمد فرامرزی افزود : امسال در نظر داریم با هماهنگی، تعامل و همفکری هئیت ها و دسته جات حسینی با پلیس، نظم و امنیت را در مراسمات عزاداری این ایام برقرار و از هرگونه راهبندان و ایجاد مزاحمت برای مردم جلوگیری به عمل آوریم .

وی با تاکید بر رعایت نظم و دوری از خرافات افزود : نیروی انتظامی با هرگونه بی نظمی، خرافه گرایی و ... که به نوعی ارزشهای اسلامی را زیر سوال ببرد به شدت برخورد خواهد کرد .

حجت الاسلام حمید عظیمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان نیز با تشریح برخی اقدامات این سازمان برای اجرای هرچه بهتر ایام سوگواری امام حسین ( ع ) ، خواستار رعایت اصول و ارزشهاس اسلامی و دوری از انحرافات در مدیحه سرایی و اجرای عزاداری و ایجاد مزاحمت برای عموم مردم شد .

در این نشست برخی از روسای هیئت های حسینی نیز به ایراد نقطه نظرات خود پیرامون نحوه اجرای برنامه های این ایام پرداختند.