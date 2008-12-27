عزاداریهای ماه محرم نباید برای مردم ایجاد مزاحمت کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری پیش از ظهر امروز در نشست مشترک هیئت ها و دسته جات حسینی، نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی گفت: عزاداری برای سالار شهیدان یکی از بزرگترین عبادات جهان تشیع به شمار رفته و نباید با ایجاد مزاحمت برای مردم ارزش آن عبادت را پایین آورد.
امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی افزود: بقای اسلام در سایه وجود محرم و صفر و سوگواری سیدالشهداء امام حسین (ع) بوده و هیئت های حسینی نیز در حفظ ارزشهای اسلام نقش اساسی داشته اند ولی نباید با ایجاد مزاحمت ارزش کارهای خود را ضایع کنند.
وی با تاکید بر رعایت نظم و انسجام در برنامه های سوگواری سالار شهیدان توسط دسته جات حسینی گفت: بایستی با رعایت اصول و ارزشهای اسلام، رعایت نظم و حفظ اتحاد و انسجام و بهره گیری از عزاداری سنتی و اصیل و بدور از خرافه گرایی، عزاداری های درست و اصولی و عموم پسندانجام پذیرد.
مجتهد شبستری خواستار تبیین و بیان واقعه عاشورا و هدف از قیام امام حسین (ع) بر علیه دستگاه بنی امیه در هئیت های حسینی شد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان نیز در این نشست با تقدیر و تشکر از حمایت های همیشگی امام جمعه تبریز در اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در طول سال گفت: عزاداری اصیل و سنتی و به دور از هرگونه خرافه گری خواسته اصلی همه ماست.
سرهنگ صمد فرامرزی افزود: امسال در نظر داریم با هماهنگی، تعامل و همفکری هئیت ها و دسته جات حسینی با پلیس، نظم و امنیت را در مراسمات عزاداری این ایام برقرار و از هرگونه راهبندان و ایجاد مزاحمت برای مردم جلوگیری به عمل آوریم.
وی با تاکید بر رعایت نظم و دوری از خرافات افزود: نیروی انتظامی با هرگونه بی نظمی، خرافه گرایی و ... که به نوعی ارزشهای اسلامی را زیر سوال ببرد به شدت برخورد خواهد کرد.
حجت الاسلام حمید عظیمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان نیز با تشریح برخی اقدامات این سازمان برای اجرای هرچه بهتر ایام سوگواری امام حسین (ع)، خواستار رعایت اصول و ارزشهاس اسلامی و دوری از انحرافات در مدیحه سرایی و اجرای عزاداری و ایجاد مزاحمت برای عموم مردم شد.
در این نشست برخی از روسای هیئت های حسینی نیز به ایراد نقطه نظرات خود پیرامون نحوه اجرای برنامه های این ایام پرداختند.
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