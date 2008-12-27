  1. بین الملل
  2. سایر
۷ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۲۰

قریشی :

ایران برای کاهش تنشها بین هند و پاکستان تلاش می کند

ایران برای کاهش تنشها بین هند و پاکستان تلاش می کند

وزیر خارحه پاکستان اعلام کرد که مقام های ایرانی در گفتگوهای تلفنی با وی بر تلاش برای کاهش تنشها بین دهلی نو و اسلام آباد تاکید کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های پاکستان، شاه محمود قریشی گفت: در پی بروز تنشها بین هند و پاکستان پس از حملات تروریستی بمبئی، ایران تلاش خود را برای کاهش این تنشها آغاز کرده است.

قریشی امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:" تنشهای اخیر بین دو کشور همسایه تنها به نفع تروریستها تمام خواهد شد".

وزیر خارجه پاکستان اضافه کرد، منوچهر متکی همتای ایرانی وی در گفتگوی تلفنی که با او داشته نگرانی عمیق خود را از افزایش اختلافات بین هند و پاکستان اعلام کرده و در گفتگو با پراناب موخرجی وزیر خارجه هند نیز متکی از این کشور خواسته است تا از خود خویشتن داری نشان دهد.

قریشی گفت که به اعتقاد ایران بی ثباتی در جنوب آسیا تاثیرات منطقه ای و حتی فرامنطقه ای دارد.

کد مطلب 806868

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها