۷ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۶

حاجی‌میری در گفتگو با مهر:

"استشهادی برای خدا" را قربانی شرایط بد اکران نمی‌کنیم

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "استشهادی برای خدا" با اعلام اینکه قصد ندارد این فیلم را قربانی زمان و شرایط اکران نامطلوب کند، از نمایش عمومی آن در سال آینده خبر داد.

سعید حاجی‌میری درباره اکران فیلم علیرضا امینی به خبرنگار مهر گفت: "استشهادی برای خدا" یک فیلم جشنواره‌ای صرف نیست و قصه‌ای متفاوت و جذاب دارد که می‌تواند برای مخاطب عام هم دوست‌داشتنی باشد. امسال شرایط اکران مناسب برای فیلم فراهم نشد و عجله‌ای برای این کار ندارم و نمی‌خواهم آن را قربانی زمان و شرایط اکران نامطلوب کنم.

وی در ادامه افزود: برای اکران "استشهادی برای خدا" در سال آینده برنامه داریم و دوست دارم فیلم را در گروه سینمایی اکران کنیم. این فیلم نجیب و شریف است و در صورت اکران درست و حساب‌شده در جذب مخاطب موفق می‌شود.

تهیه‌کننده "انعکاس" درباره استقبال از این فیلم سینمایی در شبکه نمایش خانگی گفت: فیلم به تازگی عرضه شده و در آستانه شکستن رکورد فروش است. "انعکاس" در اکران موفق بود و نمونه سینمایی است که مخاطب دارد و به دغدغه‌های فرهنگی من نزدیک است.

فیلم سینمایی "استشهادی برای خدا" به کارگردانی علیرضا امینی و بازی جمشید هاشمپور، محسن تنابنده و احمد مهرانفر در جشنواره بیست و ششم فجر اکران شد و تنابنده برای بازی در آن سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کرد.

