تصویربرداری "گمشده در تاریکی" به نیمه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم از بیستم آذرماه آغاز شده و گروه همچنان در تهران سرگرم کار است. به نظر می‌رسد تا بیستم دی‌ماه این بخش از کار به پایان برسد.

آیدا پناهنده و ارسلان رضایی فیلمنامه را نوشته‌اند و در آن ماجرای مفقود شدن فرزند یک خانواده روایت می‌شود که در جستجوی یافتن این کودک حقایقی درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و شرکت‌های هرمی مطرح می‌شود.

رویا تیموریان، بیتا سحرخیز و رامین راستاد از جمله بازیگران و فرهاد مافی تصویربردار و سعید شرف‌کیا مدیر تولید فیلم تلویزیونی "گمشده در تاریکی" هستند که نخستین فیلم میری در تلویزیون است.