برخورد با تهاجمات فرهنگی نیازمند بسترسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ ابراهیم شیدایی صبح امروز در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته امر به معروف و نهی از منکر احیای این فریضه الهی را فلسفه وجودی و پیام اصلی قیام حسینی خواند و بیان داشت: فرا رسیدن ماه محرم فرصت ارزشمندی برای فرهنگسازی در خصوص همگانی کردن این فریضه دینی در بین آحاد مختلف مردم است.

وی با بیان اینکه احساس همگرایی و مشارکت زمینه گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منکر را فراهم می‌کند، خواستار گسترش تعامل و همکاری اعضای هیئتهای مذهبی، روحانیون و مسئولان نهادهای متولی امور فرهنگی با مردم در این خصوص شد.

سرهنگ شیدایی با بیان اینکه احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر زمینه‌ساز عملی شدن سایر واجبات و ایجاد امنیت در جامعه است خاطرنشان کرد:وظیفه عموم پیروان اهل بیت (ع) و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) است که با احیای این سنت الهی در استمرار نهضت عاشورا نقش ایفا کنند.

وی همچنین با تاکید بر برخورد با بدعتها و نوآوریها در آیین و مراسمات ماه محرم از سوی نهادهای متولی اظهار داشت: دشمنان نظام با استفاده از ضعف وخلاهای موجود در این زمینه سعی در ایجاد انحرافات در مراسمات عزاداری شهدای کربلا دارند که مقابله با این امر هوشیاری روحانیون، واعظان، مداحان، مردم و مسئولان را طلب می کند.

جانشین دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر آذربایجان غربی در ادامه به تشریح برنامه ها وفعالیت های این ستاد در هفته امر به معروف ونهی از منکر که همزمان با هفته اول ماه محرم آغاز می شود پرداخت و گفت: برگزاری 10 همایش ائمه جماعات، روحانیون، مداحان وروسای هیئتهای مذهبی در سطح استان، همایش بانوان دستگاههای اجرایی به همت معاونت فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، همایش شوراها، اصناف و مجامع امور صنفی و نیز گردهمایی ائمه جماعات مدارس، نخبگان، مربیان و مسئولان دستگاههای اجرایی از اهم این مراسمات است.

سرهنگ شیدایی از به صدا درآمدن زنگ محرم همزمان با اولین روز از هفته امر به معروف ونهی از منکر در مدارس استان خبر داد و یادآور شد: با هماهنگی آموزش و پرورش استان 13 دیماه سال جاری راهپیمایی با حضور دانش آموزان برخی مدارس استان به سمت مصلای بزرگ امام خمینی ارومیه برگزار می شود.