چگالی بالای آلاینده های هوا در تهران تا دوشنبه ادامه دارد

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: افزایش چگالی آلاینده های جوی به دنبال تداوم پایداری نسبی هوا صورت می گیرد، زیرا در شرایط پایداری هوا سرعت وزش باد پایین است که این امر از پراکنده شدن ذرات آلاینده جلوگیری می کند.

پرویز رضازاده ادامه داد: در چنین شرایطی انتظار می رود شهروندان از تردد غیرضروری با خودروها خودداری کنند، زیرا خودروها در افزایش آلودگیهای جوی تاثیر زیادی دارند.

وی توصیه کرد: به دلیل بالا بودن چگالی آلاینده های جوی در روزهای یادشده، شهروندان به خصوص کودکان و افراد مسن و نیز بیماران آسمی و قلبی سعی کنند تا روز دوشنبه از تردد غیرضروری در سطح شهرهای صنعتی و پرجمعیت، به ویژه کلان شهر تهران خودداری کنند.