مقابله با سنتهای غلط عزاداری ماه محرم با فرهنگسازی محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ غلامعلی توسلی پیش از ظهر امروز در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه شیراز افزود: برخی از سنتهای عزاداری در ایام ماه محرم هیچگونه ریشه تاریخی و دینی نداشته اما طی سالهای گذشته در پی ایجاد احساسات در مردم توانسته وارد فرهنگ عزاداری جامعه شود.

وی با اشاره به اینکه قمه زنی، علامت کشی و ... در شان عزاداری ماه محرم نیست، تصریح کرد: برای مقابله با این سنتهای غلط باید اصحاب رسانه فرهنگ سازی مناسبی در جامعه داشته باشند و جامعه را از نظر دیدگاهی، فکری و عقیده ای نسبت به این موضوعات آگاه سازند.

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس خاطرنشان کرد: در عین حال نیروی انتظامی نیز در حوزه عزاداریهای ماه محرم تمام تلاش خود را انجام داده و وظایفی را که در این حوزه ها دارد صورت خواهد داد.

سرهنگ توسلی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه نیروی انتظامی طی مدت اخیر با راه اندازی و تشکیل ساز و کارهای مناسب بخش های فرهنگی و فرهنگسازی در جامعه را نیز مورد توجه ویژه خود قرار داده و در این راستا پیشگیری از قوع نیز به عنوان یک اصل مهم پیگیری می کند، عنوان کرد: هرچند در گذشته در محافل مختلف پیشگیری و فرهنگسازی را جزء وظایف پلیس نمی دانستند ولی امروز شاهد هستیم که همه مجموعه ها و دستگاه ها در این خصوص به یک اجماع مناسبی رسیده و جامعه نسبت به امر پیشگیری و فرهنگ سازی تاکید جدی دارد.

وی با اشاره به اینکه در این راستا نیروی انتظامی دستاوردهای مثبتی را در حوزه فرهنگسازی داشته که از آن جمله می توان به ساخت انیمیشنهای ویژه وضع ترافیک و فرهنگ ترافیکی مردم اشاره کرد، گفت: در گذشته نیروی انتظامی اگر حرکتی انجام می داد ارزیابی از بازخورد آن را در جامعه دنبال نمی کرد اما با تشکیل معاونت اجتماعی این امر محقق شد و معاونت اجتماعی با اداره های تحت پوشش خود مسئله ارزیابیهای اجتماعی را به خوبی انجام می دهد.

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس تصریح کرد: تا پیش از تشکیل این معاونت نه نیروی انتظامی ساختار ویژه و مناسبی برای اطلاع رسانی به رسانه ها در اختیار داشت و نه اصحاب رسانه می دانستند که چگونه باید با نیروی انتظامی ارتباط برقرار کنند اما با تشکیل معاونت اجتماعی و اداره اطلاع رسانی امر اطلاع رسانی آزاد و شفاف نیز در دستور کار قرار گرفته و امروز شاهد فعالیت مناسب این اداره در سطح نیروی انتظامی هستیم.

سرهنگ توسلی از اداره آموزش و مشارکت به عنوان یکی از بخشهایی یاد کرد که تحت پوشش معاونت اجتماعی فعالیتهای مناسبی را طی این مدت داشته و افزود: طی مدت اخیر پلیس به این نتیجه رسیده که بسیاری از جرائم ناشی از عدم آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات است از این رو اداره آموزش و مشارکت طی اقدامی مناسب کارشناسان خود را در سطح مدارس و دانشگاه ها فعال کرده و زوایای قانونی هر موضوع را تشریح می کنند.

وی با اشاره به فعالیتهای اداره مشاوره و مددکار اجتماعی نیروی انتظامی نیز بیان کرد: در راستای توجه به امر پیشگیری، این بخش نیز با در اختیار داشتن کارشناسان و مشاوران با تجربه سعی دارد با ارائه مشاوره های مناسب از وقوع مشکل و جرم در جامعه بکاهد و تاکنون بسیاری از پرونده ها توسط این اداره ختم شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس در ادامه ضمن تاکید بر لزوم همکاری و همیاری اصحاب رسانه بیان کرد: جراید و در مجموع تمام رسانه ها در راستای آگاهی دهی به مردم و فرهنگ سازی در جامعه جز عناصر موثر محسوب می شوند و در بسیاری از موضوعات می توانند نیروی انتظامی را در دستیابی به امنیتی مناسب تر و احساس امنیتی مطلوب تر یاری رسانند.