بازسازی 850 هکتار از بافت فرسوده تهران در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون درویش زاده با اشاره به اینکه رویکرد سازمان در مداخله با بافتهای فرسوده رویکردی محله محور است که بیشتر می تواند به تحقق مشارکت مردمی و اجرایی شدن طرحها منجر شود افزود: در حال حاضر 75 محله فرسوده در شهر تهران با مساحتی در حدود یک هزار و 700 هکتار تعریف شده که طرح نیمی از آنها به اتمام رسیده و به مرحله اجرا رسیده است.

وی اظهارداشت: در تهران حدود 3 هزار و 200 هکتار بافت فرسوده وجود دارد که غالبا در مناطق جنوبی تهران متمرکز شده و با جای دادن 15 درصد از جمعیت تهران بیش از یک میلیون و 250 هزار نفر و تراکم جمعیتی بالایی معادل 390 نفر در هکتار دارد.

به گفته درویش زاده باقی بافتهای فرسوده در سطح شهر تهران به صورت بلوکهایی گسسته و پراکنده است.

وی افزود: برای این بخشها نیز طرحهای خاصی پیش بینی شده است ضمن اینکه با روشهای پیشرو در حال اجرای مشارکتی طرح محله شهید " خوب بخت " به عنوان الگویی قابل تکثیر در تمام محلات فرسوده تهران هستیم.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه ساکنان این بافتها علاوه بر محرومیت از محیطی مطلوب برای زندگی نسبت به حوادث و پیشامدهایی نظیر زلزله بسیار آسیب پذیرتر هستند اظهارداشت: از این منظر بافتهای فرسوده تهدیدی جدی برای شهر محسوب می شوند. همچنین به عنوان فرصتی برای توسعه شهر محسوب شده که می تواند تهران را در تحقق چشم انداز طرح جامع شهر تهران و یافتن جایگاهی جهانی یاری دهد.

درویش زاده گفت: با اجرای طرحهای بهسازی، علاوه بر نوسازی کالبدی ساختمانها و اصلاح بافت شهری و فضاهای عمومی شعاع تاثیر طرح محلات فرسوده فراتر از بافتهای فرسوده رفته و دامنه ای از ابعاد کالبدی و اقتصادی اجتماعی به دنبال خواهد داشت.