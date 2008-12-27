صادرات کالا از همدان طی سال جاری 28 درصد افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، احمد فضلعلی پیش از ظهر امروز در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی همدان، افزود: استان همدان در هشت ماهه اول امسال، 50 میلیون و 955 هزار و 700 دلار صادرات داشته است که از لحاظ وزنی 84 هزار و 805 تن صادارت را شامل می شود.

وی خاطرنشان کرد: صادرات استان همدان در آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ ارزش صادرات 38 درصد و از لحاظ وزن صادرات 10 درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان نیز گفت: از مهر ماه سال آینده استان همدان مشکل نبود کارشناس فرش را ندارد و با ایجاد رشته فرش در دانشگاه بوعلی این مشکل حل می شود.

فیصل مرادسی افزود: در حال حاضر در چهار شهرستان رزن، ملایر، کبودرآهنگ و همدان کارگاه های آموزش بافت فرش ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: تا دهه فجر در شهرستان های تویسرکان، بهار و اسدآباد این کارگاه ها شروع به کار می کند.