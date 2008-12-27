۷ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۱۳

صادرات کالا از همدان طی سال جاری 28 درصد افزایش داشت

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل برنامه ریزی و اقتصادی استاندار همدان گفت: صادرات کالا از همدان در هشت ماهه اول سال جاری 28 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، احمد فضلعلی پیش از ظهر امروز در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی همدان، افزود: استان همدان در هشت ماهه اول امسال، 50 میلیون و 955 هزار و 700 دلار صادرات داشته است که از لحاظ وزنی 84 هزار و 805 تن صادارت را شامل می شود.

وی خاطرنشان کرد: صادرات استان همدان در آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ ارزش صادرات 38 درصد و از لحاظ وزن صادرات 10 درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان نیز گفت: از مهر ماه سال آینده استان همدان مشکل نبود کارشناس فرش را ندارد و با ایجاد رشته فرش در دانشگاه بوعلی این مشکل حل می شود.

فیصل مرادسی افزود: در حال حاضر در چهار شهرستان رزن، ملایر، کبودرآهنگ و همدان کارگاه های آموزش بافت فرش ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: تا دهه فجر در شهرستان های تویسرکان، بهار و اسدآباد این کارگاه ها شروع به کار می کند.

کد مطلب 806919

