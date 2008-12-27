راه اندازی مرکز رشد در دانشگاه علوم پزشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرادی با بیان این مطلب افزود: این مراکز رشد در یک طرح دو ساله در دانشگاه راه اندازی خواهد شد.

وی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال حاضر 15 مرکز تحقیقاتی و 7 دانشکده دارد که این مراکز برای هدفمند کار کردن در حوزه پژوهش دارای برنامه استراتژیک هستند.

مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به فعالیت های برخی از مراکز تحقیقاتی این دانشگاه یادآور شد: در حال حاضر مراکز تحقیقاتی قلب و عروق، بهداشت و روان و مرکز سلولی و مولکولی پیشرفت های چشمگیری را نسبت به ارزشیابی های گذشته داشته اند و در زمینه کاربرد سلول های بنیادی در درمان برخی از بیماریها مراحل اولیه و مطالعات حیوانی پیشرفت های خوبی صورت گرفته است.

وی همچنین از تعیین مسیر پژوهشی برای پژوهشگران این دانشگاه و افزایش ارتباطات بین المللی با سایر دانشگاه های دنیا به عنوان بخش دیگری از فعالیتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران نام برد.