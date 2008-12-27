۷ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۴۱

راه اندازی مرکز رشد در دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران از راه اندازی دو مرکز رشد به منظور تبدیل علوم پزشکی به فناوری در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرادی با بیان این مطلب افزود: این مراکز رشد در یک طرح دو ساله در دانشگاه راه اندازی خواهد شد.

وی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال حاضر 15 مرکز تحقیقاتی و 7 دانشکده دارد که این مراکز برای هدفمند کار کردن در حوزه پژوهش دارای برنامه استراتژیک هستند.

مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به فعالیت های برخی از مراکز تحقیقاتی این دانشگاه یادآور شد: در حال حاضر مراکز تحقیقاتی قلب و عروق، بهداشت و روان و مرکز سلولی و مولکولی پیشرفت های چشمگیری را نسبت به ارزشیابی های گذشته داشته اند و در زمینه کاربرد سلول های بنیادی در درمان برخی از بیماریها مراحل اولیه و مطالعات حیوانی پیشرفت های خوبی صورت گرفته است.

وی همچنین از تعیین مسیر پژوهشی برای پژوهشگران این دانشگاه و افزایش ارتباطات بین المللی با سایر دانشگاه های دنیا به عنوان بخش دیگری از فعالیتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران نام برد.

کد مطلب 806920

