به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری "به کبودی یاس" تا 3 روز دیگر در شهرک دفاع مقدس ادامه دارد. پس از آن گروه 7 روز سکانسهای پایانی این فیلم را در تهران فیلمبرداری می کنند.

"به کبودی یاس" داستان زندگی شهید برونسی از سرداران بزرگ دفاع مقدس است. فیلمنامه را اردکانی نوشته و بخش‌هایی از آن در خراسان و بخش‌هایی در شهرک دفاع مقدس فیلمبرداری می‌شود و بازیگران فیلم از بازیگران تئاتر خراسان هستند. حسن ایوبی تدوین همزمان این فیلم را برعهده دارد و فیلم قرار است در جشنواره بیست و هفتم اکران شود.

"سبیل مردونه"، "قناری" و "چوری" دیگر ساخته‌های سینمایی اردکانی هستند که این روزها مجموعه تلویزیونی "آینه‌های نشکن" را با موضوع انرژی هسته‌ای روی آنتن شبکه دو دارد.



عوامل تولید "به کبودی یاس" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمدتقی پاکسیما، صدابردار: عباس رستگارپور، طراح گریم: محسن ملکی، طراح صحنه و لباس جنگ: حمید شهیری و شهر: مهدی دیلمی، مدیر تولید: علیرضا نجف‌زاده و مدیر تدارکات: حسین ناهید.







