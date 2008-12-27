  1. استانها
  2. همدان
۷ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۳۱

تشکیل شورای سیمای شهری در همدان ضروری است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان گفت: تشکیل شورای سیمای شهری در تمامی شهرهای کشور و به خصوص در شهرهای استان همدان ضروری است.

فرزانه صادق در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: مهمترین اهداف شورای سیما و منظر شهری نظارت بر تهیه پروژه طراحی فضاهای شهری، اطلاع رسانی و انجام اقدامات ترویجی در زمینه های طراحی شهرعنوان کردوگفت:ارائه روش های ارتقاء کیفیت محیط و همکاری در بازنگری ضوابط و مقررات ساختمانی برای بومی سازی آنها است.

صادق بیان کرد: طراحی و اجرای پروژه های طراحی شهری در شهرهای تاریخی فرهنگی از جمله همدان ضروری است به طوری که مدیریت صحیح این شورا می تواند اثر چشمگیری در تحقق فضاهای شهری کیفی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شورای سیما و منظر شهری نهادی بینش بخش است به اعضا دارای تخصص طراحی شهری، طراحی محیط با معماری هستند.

وی تأکید کرد: کوشش در جهت تهیه اسناد مرتبط با طراحی شهری و شناسایی نقاط محورها و پهنه هایی که قابلیت انجام پروژه های موضوعی در جهت ارتقاء کیفی محیط دارد ونیز همکاری در تعریف و انتخاب عناصربه یادماندنی در حوزه های ساختاری شهر به منظور تحکیم هویت شهر از اهداف تشکیل این شوارست.

وی در پایان یادآور شد: در صورت تصویب تشکیل این شورا شاهد تحول عظیمی در بهبود کیفیت فضاهای شهری خواهیم بود.

کد مطلب 806929

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها