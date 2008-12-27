تشکیل شورای سیمای شهری در همدان ضروری است

فرزانه صادق در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: مهمترین اهداف شورای سیما و منظر شهری نظارت بر تهیه پروژه طراحی فضاهای شهری، اطلاع رسانی و انجام اقدامات ترویجی در زمینه های طراحی شهرعنوان کردوگفت:ارائه روش های ارتقاء کیفیت محیط و همکاری در بازنگری ضوابط و مقررات ساختمانی برای بومی سازی آنها است.

صادق بیان کرد: طراحی و اجرای پروژه های طراحی شهری در شهرهای تاریخی – فرهنگی از جمله همدان ضروری است به طوری که مدیریت صحیح این شورا می تواند اثر چشمگیری در تحقق فضاهای شهری کیفی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شورای سیما و منظر شهری نهادی بینش بخش است به اعضا دارای تخصص طراحی شهری، طراحی محیط با معماری هستند.

وی تأکید کرد: کوشش در جهت تهیه اسناد مرتبط با طراحی شهری و شناسایی نقاط محورها و پهنه هایی که قابلیت انجام پروژه های موضوعی در جهت ارتقاء کیفی محیط دارد ونیز همکاری در تعریف و انتخاب عناصربه یادماندنی در حوزه های ساختاری شهر به منظور تحکیم هویت شهر از اهداف تشکیل این شوارست.

وی در پایان یادآور شد: در صورت تصویب تشکیل این شورا شاهد تحول عظیمی در بهبود کیفیت فضاهای شهری خواهیم بود.