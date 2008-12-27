اندیشمندان مبانی نظری علوم انسانی را بازنگری و سازماندهی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در دومین جشنواره فارابی ویژه برگزیدگان علوم انسانی و اسلامی که در سالن اجلاس برگزار شد اظهار داشت: محور همه آفرینشها انسان است، انسان در طراز کمال یافتگی خود برترین خلق خدا و جامع همه صفات کمالی سایر موجودات عالم است.

وی افزود: انسان ماموریت دارد که از یکسو خود را از خاک تا خدا بالا بکشد و از سوی دیگر در همین کره خاکی زندگی سعادتمندی را برپا کند و آن را مقدمه زندگی جاوید خود قرار دهد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور با بیان اینکه علوم چراغ راهنمای بشر برای نیل به این آرمانهای بلند هستند خاطرنشان کرد: علوم انسانی از آنجا که موضوع آن انسان، جامعه سعادتمند و کمال انسانی است ارزشمندترین علوم است.

احمدی نژاد ادامه داد: علوم انسانی امروز در صدد است تا انسان و جامعه را در مسیر کمال و تعالی حرکت دهد و پیش ببرد.

وی افزود: سئوال اساسی این است که نقطه کمال فردی و اجتماعی، کجاست و راه رسیدن کدام است. به تعبیر دیگر الگو و حد کمال یافتگی کمال انسان چیست و مدینه فاضله و جامعه سعادتمند دارای چه مشخصاتی است. بدون ارائه پاسخ روشن به این سئوالات چگونه می توان جامعه را رو به جلو حرکت داد.

رئیس جمهور افزود: ما برای دریافت پاسخ حقیقی و روشن این سئوالات باید از یکسو انسان و خدا و از سوی دیگر ویژگیهای مدینه فاضله و جامعه سعادتمند را بشناسیم چرا که اگر مقصد شناخته نشده باشد حرکت و راه رفتن بی معنا و بلکه سرگشتگی و بیراهی است.

احمدی نژاد یادآور شد: انسان کامل از یکسو تجلی اسماء الهی است و بدون او راهی برای شناخت خدا و صفات و اسماء او وجود ندارد و از سوی دیگر قله کمال انسانی و انسان کامل بدون نقص است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: نزدیکترین مخلوق به خداوند متعال که نقصی در او راه ندارد و کمال مطلق است انسان کامل است و انسان کامل وسیعترین و بالنده ترین وسیله دریافت کمالات و عنایات و رحمت حق را دارد.

رئیس جمهور گفت: انسان در طی طریق به هر درجه ای از کمال برسد اولا این کمال از ناحیه خداوند متعال و از مجرای انسان کامل است و ثانیا جزئی از کمال انسان کامل است و شاید به همین دلیل باشد که خداوند پیامبر اعظم خود را بهترین اسوه معرفی می کند.

احمدی نژاد با اشاره به مشخصات مدینه فاضله و اینکه جامعه سعادتمند کدام است گفت: مدینه فاضله جامعه ای است که زمینه کمال انسان را فراهم کند. جامعه ای که در آن معنویت، اخلاق، عشق، رحمدت، پاکی، کرامت، حکمت، عدالت، برادری و تعاون در خوبیها به کمال رسیده باشد و از سوی دیگر زشتی، دروغ، تبعیض، ظلم، تحقیر و خودخواهی نباشد اینها همه جز در سایه حاکمیت انسان کامل و سازماندهی حرکت عمومی به سمت انسان کامل و تبعیت از او امکانپذیر نخواهد بود.

رئیس جمهور تصریح کرد: سالهای طولانی است که انسان و حقیقت او فراموش شده است و آنچه که مورد بحث است شمایی از انسان است که با شناخت حرکات و عکس العملها و آثار او به دست آمده است طبیعی است که در این نگاه هر عنصری که در تحقیق نسبت به سایر عناصر اقلیت پیدا کرد شاخصی برای معرفی انسان می شود و بر همین مبنا برای او برنامه ریزی می شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه نسیم بیداری وزیدن گرفته است گفت: امروز موج بیداری و بازگشت به ارزشهای انسانی و الهی فراگیر می شود و توجه به خدا و معنویت و گرایش به انسان کامل روز افزون است به طوری که تلقی از انسان و جهان در حال تغییر و تحول است و این مقدمه تغییر و تحول اساسی در زندگی بشری است.

وی خطاب به حاضران گفت: اینک فصل هنرنمایی شما اندیشمندان و صاحبنظران است که مبنای نظری علوم انسانی را مورد بازنگری و سازماندهی قرار دهید چرا که علوم انسانی است که انسان ساز و تمدن آفرین است.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مسئولیت بسیار سنگین است گفت: در این مقطع تاریخی باید تلاش شود تا کام تشنگان معرفت ناب الهی سیراب شود و راههای جدیدی فراروی بشریت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد : خوشبختانه جشنواره فارابی که به نام حکیم الهی و فرزانه انسان شناس و پیشگام مزین شده است تلاشی ارزشمند و ناب در تحقق این هدف مقدس است.

دکتر احمدی نژاد در پایان از تمامی مسئولان، دست اندرکاران و کسانی که در این راه می کوشند تقدیر و تشکر کرد و خطاب به آنان گفت: بنده به شما اعلام می کنم که دوران سیاهی و تاریکی رو به پایان است و روز درخشان حاکمیت انسان کامل نزدیک است.