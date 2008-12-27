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۷ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۵۱

پنج هزار نفر در کلاسهای سوادآموزی کرج شرکت کردند

پنج هزار نفر در کلاسهای سوادآموزی کرج شرکت کردند

کرج - خبرگزاری مهر: پنج هزار و 359 سوادآموز، نیمه دوم امسال در کلاسهای نهضت سوادآموزی شهرستان کرج شرکت کرده اند.

رئیس اداره نهضت سوادآموزی شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: از این تعداد، چهار هزار و 94 سوادآموز در کلاسهای مقدماتی و هزار و 265 سوادآموز نیز در کلاسهای تکمیلی نهضت سوادآموزی کرج شرکت کرده اند.

محسن بیدگلی ادامه داد: تعداد کلاسهای مقدماتی تشکیل شده در نیمه دوم سال، 370 کلاس و تعداد کلاسهای تکمیلی نیز 120 کلاس بوده است.

این مسئول بیان داشت: در مدت زمان یادشده، چهار گروه پیگیر نیز با شرکت 41 فراگیر در شهرستان کرج تشکیل شده است.

رئیس اداره نهضت سوادآموزی شهرستان کرج در خصوص مراکز یادگیری محلی نیز افزود: در نیمه دوم امسال، 20 مرکز یادگیری محلی در شهرستان کرج فعال بوده که از کل کلاسهای یادشده، 84 کلاس مقدماتی و 36 کلاس تکمیلی و نیز دو گروه پیگیر در این مراکز فعال بوده است.

بیدگلی خاطرنشان کرد: در نیمه دوم امسال 307 نفر آموزشیار در نهضت سوادآموزی کرج فعالیت داشته اند.

کد مطلب 806953

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