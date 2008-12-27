پنج هزار نفر در کلاسهای سوادآموزی کرج شرکت کردند

رئیس اداره نهضت سوادآموزی شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: از این تعداد، چهار هزار و 94 سوادآموز در کلاسهای مقدماتی و هزار و 265 سوادآموز نیز در کلاسهای تکمیلی نهضت سوادآموزی کرج شرکت کرده اند.

محسن بیدگلی ادامه داد: تعداد کلاسهای مقدماتی تشکیل شده در نیمه دوم سال، 370 کلاس و تعداد کلاسهای تکمیلی نیز 120 کلاس بوده است.

این مسئول بیان داشت: در مدت زمان یادشده، چهار گروه پیگیر نیز با شرکت 41 فراگیر در شهرستان کرج تشکیل شده است.

رئیس اداره نهضت سوادآموزی شهرستان کرج در خصوص مراکز یادگیری محلی نیز افزود: در نیمه دوم امسال، 20 مرکز یادگیری محلی در شهرستان کرج فعال بوده که از کل کلاسهای یادشده، 84 کلاس مقدماتی و 36 کلاس تکمیلی و نیز دو گروه پیگیر در این مراکز فعال بوده است.

بیدگلی خاطرنشان کرد: در نیمه دوم امسال 307 نفر آموزشیار در نهضت سوادآموزی کرج فعالیت داشته اند.