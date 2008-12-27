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۷ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۳۷

متوسلی در گفتگو با مهر:

"خورشید کاروان" در هلند و انگلستان روی صحنه می‌رود

"خورشید کاروان" در هلند و انگلستان روی صحنه می‌رود

رئیس موسسه فرهنگی هنری "فدک" از اجرای نمایش "خورشید کاروان" در ایام محرم در کشورهای هلند و انگلستان خبر داد.

مهدی متوسلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است و امیدواریم با مساعدت سفارتخانه‌های دو کشور هلند و انگلستان در ایران گروه نمایشی "خورشید کاروان" برای اجرای این نمایش به این دو کشور اعزام شود.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار است نمایش "خورشید کاروان" روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در شهر آمستردام و از 15 محرم به مدت پنج شب در مرکز اسلامی شهر لندن اجرا شود.

نویسنده و کارگردان "خورشید کاروان" درباره اجراهای دیگر نمایش ماه محرم گفت: امسال ما زودتر از موعد مقرر به پیشواز ماه محرم رفتیم و از جمعه ششم دی به مدت 10 شب این نمایش را در نمایشگاه بین‌المللی شهر زنجان اجرا می‌کنیم. همچنین قرار است "خورشید کاروان" را دهه دوم ماه صفر در قم و دهه سوم ماه صفر در تهران به صحنه ببریم.

نمایش "خورشید کاروان" کاری از گروه فرهنگی هنری فدک 18 سال متمادی است در ایام ماه محرم و ماه صفر در نقاط مختلف کشور اجرا می‌شود. گروه فدک سال گذشته نمایش "پنجره فولاد" را با حضور اکبر عبدی در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه برد.

کد مطلب 806955

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