مهدی متوسلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است و امیدواریم با مساعدت سفارتخانه‌های دو کشور هلند و انگلستان در ایران گروه نمایشی "خورشید کاروان" برای اجرای این نمایش به این دو کشور اعزام شود.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار است نمایش "خورشید کاروان" روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در شهر آمستردام و از 15 محرم به مدت پنج شب در مرکز اسلامی شهر لندن اجرا شود.

نویسنده و کارگردان "خورشید کاروان" درباره اجراهای دیگر نمایش ماه محرم گفت: امسال ما زودتر از موعد مقرر به پیشواز ماه محرم رفتیم و از جمعه ششم دی به مدت 10 شب این نمایش را در نمایشگاه بین‌المللی شهر زنجان اجرا می‌کنیم. همچنین قرار است "خورشید کاروان" را دهه دوم ماه صفر در قم و دهه سوم ماه صفر در تهران به صحنه ببریم.

نمایش "خورشید کاروان" کاری از گروه فرهنگی هنری فدک 18 سال متمادی است در ایام ماه محرم و ماه صفر در نقاط مختلف کشور اجرا می‌شود. گروه فدک سال گذشته نمایش "پنجره فولاد" را با حضور اکبر عبدی در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه برد.