ژاپن و ایران مرکز اعتیاد گذری در چابهار راه اندازی می کنند

فرزین سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه ای میان سفارت ژاپن و سازمان بهزیستی کشور، یک واحد مرکز DIC (اعتیاد گذری ) در شهرستان چابهار تأسیس می شود.

وی افزود: برای این پروژه‌ مشارکتی اعتباری بالغ بر ۶۰ هزار یورو در نظر گرفته شده است.

سلطانی عنوان کرد: این اعتبار در راستای تأمین تجهیزات و ساخت مرکز که زمین آن اهدایی شورای شهر و شهرداری چابهار می باشد هزینه می شود.

سرپرست سازمان بهزیستی سیستان و بلوچستان گفت: عملیات اجرای این پروژه به زودی با حضور مسئولان محلی و نماینده سفارت ژاپن آغاز خواهد شد.

فرزین سلطانی خاطر نشان کرد: این مرکز به مراجعان خدماتی از قبیل خدمات بهداشتی، آموزشی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و یک وعده غذای گرم ارائه می دهد.