  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۷ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۰۵

زیاری:

حداقل 30 درصد از خطوط ریلی به بازسازی نیاز دارد

حداقل 30 درصد از خطوط ریلی به بازسازی نیاز دارد

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی گفت: 30 تا 40 درصد از کل 8 هزار و 600 کیلومتر خطوط ریلی موجود در کشور به بازسازی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری امروز در مراسم انعقاد تفاهم نامه تولید ریل میان راه آهن جمهوری اسلامی ایران و ذوب آهن اصفهان در تهران گفت: بازسازی 30 تا 40 درصد از خطوط ریلی موجود به سالیانه 100 تا 150 هزار تن ریل نیازمند است که تامین نیاز موجود و همچنین احداث خطوط جدید اهمیت داخلی سازی ریل را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: با توجه به چشم انداز 20 ساله کشور باید سالیانه هزار کیلومتر خط ریلی جدید در کشور ایجاد شود که تحقق آن نیازمند وجود حدود 2 هزار تن ریل در کشور است.

وی ادامه داد: در بخش خطوط داخل شهری نیز برای تحقق برنامه های موجود به بیش از 4 هزار تن ریل نیازمند هستیم، این در حالی است که قیمت ریل از تنی 400 تا 500 یورو به بیش از هزار یورو افزایش یافته است و برهمین اساس، تامین نیاز قبلی با افزایش اعتبار مواجه خواهد شد.

زیاری تصریح کرد: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی متولی صنعت نیست اما نهایت تلاش خود را برای تقویت بخش ریلی و داخلی سازی ریل در کشور انجام خواهد داد.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران  خاطر نشان کرد: داخلی سازی بخشی از قطعات صنعت ریلی در کشور روی قیمت ارائه شده از سوی شرکتهای خارجی در مناقصه برقی کردن قطار تهران-مشهد تاثیر گذاشت و قیمت پیشنهادی را کاهش داد.

وی ابراز داشت: برای داخلی سازی تولید بوژی درناوگان باری راه آهن نیز با شرکت سایپا به توافق هایی رسیده ایم و برنامه ریزیها برای آماده سازی زیرساختها جهت اضافه شدن 4 هزار دستگاه واگن باری ظرف دو سال باقی مانده تا انتهای برنامه چهارم توسعه تنظیم شده است.

مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در این مراسم گفت: ذوب آهن اصفهان در فاز اول تولید ریل تا دهه فجر امسال 20 هزار تن ریل U33  تولید خواهد کرد و در فاز دوم تا دهه فجر سال آینده ریل با استاندارد UIC60  به ظرفیت 200 هزار تن تولید خواهد کرد و در مرحله سوم با ایجاد یک واحد نورد مستقل سالیانه 500 تا 600 هزارتن ریل با استاندارد UIC تولید خواهد کرد.

بهرام سبحانی افزود: ذوب آهن اصفهان درصدد است تا با تولید ریل در سه فاز کشور را به تنها تولید کننده ریل در خاورمیانه تبدیل کند و دستیابی به این هدف جز با حمایت وزارت ره و ترابری و وزارت صنایع امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: با تولید 500 هزار تن ریل در کشور حدود 750 میلیون دلار با قیمت امروز صرفه جویی ارزی در کشور انجام می شود و انجام این امر از ابتدای وزارت محرابیان در وزارت صنایع و معادن مد نظر قرار داشته است.

سبحانی خاطر نشان کرد: وجود دلارهای ارزان قیمت نفتی و اهمیت ندادن به توسع صنعت ریلی و داخلی سازی ریل در کشور از جمله مهمترین موانع تولید ریل در کشور بوده است.

کد مطلب 806973

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها