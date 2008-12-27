حداقل 30 درصد از خطوط ریلی به بازسازی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری امروز در مراسم انعقاد تفاهم نامه تولید ریل میان راه آهن جمهوری اسلامی ایران و ذوب آهن اصفهان در تهران گفت: بازسازی 30 تا 40 درصد از خطوط ریلی موجود به سالیانه 100 تا 150 هزار تن ریل نیازمند است که تامین نیاز موجود و همچنین احداث خطوط جدید اهمیت داخلی سازی ریل را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: با توجه به چشم انداز 20 ساله کشور باید سالیانه هزار کیلومتر خط ریلی جدید در کشور ایجاد شود که تحقق آن نیازمند وجود حدود 2 هزار تن ریل در کشور است.

وی ادامه داد: در بخش خطوط داخل شهری نیز برای تحقق برنامه های موجود به بیش از 4 هزار تن ریل نیازمند هستیم، این در حالی است که قیمت ریل از تنی 400 تا 500 یورو به بیش از هزار یورو افزایش یافته است و برهمین اساس، تامین نیاز قبلی با افزایش اعتبار مواجه خواهد شد.

زیاری تصریح کرد: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی متولی صنعت نیست اما نهایت تلاش خود را برای تقویت بخش ریلی و داخلی سازی ریل در کشور انجام خواهد داد.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: داخلی سازی بخشی از قطعات صنعت ریلی در کشور روی قیمت ارائه شده از سوی شرکتهای خارجی در مناقصه برقی کردن قطار تهران-مشهد تاثیر گذاشت و قیمت پیشنهادی را کاهش داد.

وی ابراز داشت: برای داخلی سازی تولید بوژی درناوگان باری راه آهن نیز با شرکت سایپا به توافق هایی رسیده ایم و برنامه ریزیها برای آماده سازی زیرساختها جهت اضافه شدن 4 هزار دستگاه واگن باری ظرف دو سال باقی مانده تا انتهای برنامه چهارم توسعه تنظیم شده است.

مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در این مراسم گفت: ذوب آهن اصفهان در فاز اول تولید ریل تا دهه فجر امسال 20 هزار تن ریل U33 تولید خواهد کرد و در فاز دوم تا دهه فجر سال آینده ریل با استاندارد UIC60 به ظرفیت 200 هزار تن تولید خواهد کرد و در مرحله سوم با ایجاد یک واحد نورد مستقل سالیانه 500 تا 600 هزارتن ریل با استاندارد UIC تولید خواهد کرد.

بهرام سبحانی افزود: ذوب آهن اصفهان درصدد است تا با تولید ریل در سه فاز کشور را به تنها تولید کننده ریل در خاورمیانه تبدیل کند و دستیابی به این هدف جز با حمایت وزارت ره و ترابری و وزارت صنایع امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: با تولید 500 هزار تن ریل در کشور حدود 750 میلیون دلار با قیمت امروز صرفه جویی ارزی در کشور انجام می شود و انجام این امر از ابتدای وزارت محرابیان در وزارت صنایع و معادن مد نظر قرار داشته است.

سبحانی خاطر نشان کرد: وجود دلارهای ارزان قیمت نفتی و اهمیت ندادن به توسع صنعت ریلی و داخلی سازی ریل در کشور از جمله مهمترین موانع تولید ریل در کشور بوده است.