روستاهای رفسنجان تا پایان سال جاری به شبکه گاز رسانی متصل می شوند

سید محمد حسینی نسب در گفتگو با مهر اظهار داشت: 34هزارو 500 مشترک در شهر رفسنجان به شبکه سراسری گاز متصل هستند و 9هزار نفر نیز در روستاهای رفسنجان از شبکه گاز بهره مند هستند.

وی تصریح کرد: ظرف 15روز آینده عملیات علمک گذاری و نقشه برداری در منطقه هرمز آباد نیز انجام می شود.

حسینی افزود: ادامه پروژه های گاز رسانی به منطقه حومه شرقی با 17 کیلومتر شبکه گذاری و تعدادی از روستاهای بخش کشکوئیه با 18کیلومتر در حال انجام است.

وی افزود: پروژه انتقال گاز به شهر " نوق" نیز در برنامه های آینده این شرکت قرار دارد و هم اکنون خط انتقال گاز از نوق به"بیاض " و رکن آباد نیز به طول 31 کیلومتر به پایان رسیده و تا 2ماه آینده توزیع گاز از طریق شبکه گازی انجام خواهد شد.

وی گفت: در راستای توسعه شبکه گازی رفسنجان، پیمانکار پروژه منطقه نوق از رکن آباد به سایر شهر ها و روستاهای منطقه که 120کیلومتر طول دارد تا یک ماه آینده مشخص خواهد شد و امیدوارم تا زمستان سال آینده انتقال خط گاز به این منطقه صورت بگیرد.

