نقش ملازم های شیمیایی در کاهش میزان مرگ و میر بر اثر دیابت بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تحقیقی تحت عنوان "اثر ملازم های مولکولی و شیمیایی بر درمان دیابت موشهای صحرایی و مطالعه ساختار فعالیت آلبومین و هموگلوبین در غلظت های بالای قند در بدن موجود و شرایط آزمایشگاهی که از سوی اکبر جعفرنژاد دانش آموخته مقطع دکترای بیوشیمی بالینی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد، برای مقابله با عوارض ناشی از تغییر ساختار و عملکرد پروتئین ها، ترکیبات شیمیایی با خاصیت شپرونی که به تازگی شناسایی و ملازم های شیمیایی نامیده شده اند به عنوان یک راهکار جدید مورد استفاده قرار گرفت.

همچنین تلاش شد تا با القا و یا فعال سازی ملازم های مولکولی زمینه تصحیح تاخوردگی سایر پروتئین ها و فعالیت مناسب آنها فراهم شود.

در این تحقیقات اثرات دراز مدت و کوتاه مدت حمام آب گرم به عنوان عامل فیزیکی و ال - لیزین ، اسپرمین ، آسپرین و نوعی گلی ال به نام BJ-83 به عنوان شپرون شیمیایی از طریق خوراکی در موشهای دیابتی از زوایای مختلف مورد مطالعه گرفت.

علاوه بر آن اثر هر یک از شپرون های شیمیایی به صورت in vitro در حضور غلظت های بالای گلوکز و گلوکز 6- فسفات بر ساختار دوپروتئین آلبومین و هموگلوبین با روشهای مختلف ارزیابی شد. همچنین عملکرد شپرونی HSP70 در شرایط ازدیاد قند در حضور آنزیم لوسیفراز به عنوان یک مدل پروتئینی بررسی شد.

نتایج این پژوهش نشان داد که سطح سرمی HSP70 و اعمال اثر حفاظتی بر ساختار و عملکرد پروتئین ها، سطح گلوکز خون، ترشح انسولین، عملکرد کلیه ها و وضعیت دفاع آنتی اکسیدانی تاثیر گذارد. اثرات مثبت این درمان ها با کاهش چشمگیر میزان مرگ و میر تایید شد.

بر این اساس نتایج مطالعات in vitro نقش حفاظتی شپرون ها بر ساختمان پروتئین ها و جلوگیری از گلیکه شدن آنها در شرایط غلظت های بالای قند را ثابت کرد با کاهش کارایی شپرون های مولکولی سرم می توان پیش بینی کرد که ساختمان وعملکرد بیشتر پروتئین ها و آنزیم های موجود در سرم، نسبت به انواع استرس ها آسیب پذیر می شود و این موضوع می تواند دلیل برای آسیب پذیر بودن بیماران دیابتی در برابر استرس ها و شروع مشکلات ثانویه در آنها باشد.

این تحقیق در قالب رساله دکتری تخصصی اکبر جعفر نژاد اردهانی با راهنمایی دکتر زهرا بطحانی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.