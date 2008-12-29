  1. استانها
  2. اصفهان
۹ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۴۲

166 میلیارد تومان خسارات ناشی از هدررفت مواد آلی خاک در اصفهان

166 میلیارد تومان خسارات ناشی از هدررفت مواد آلی خاک در اصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: خسارات ناشی از هدر فت مواد عالی خاک شامل فسفر و کلسیم سالانه 166 میلیارد تومان در اصفهان است.

فیض الله رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان علل خسارتهای وارده به منابع طبیعی را تخریب پوشش گیاهی، صدور مجوز بیش از حد معادن و بهره برداری غیراصولی از آن، افت شدید آبهای زیرزمینی و خشکسالی دانست.

وی بر حل مشکل اقتصادی بهره برداران از مراتع نیز تصریح کرد.

رهنما در بخش دیگری از سخنان خود بر ادامه بحران بیابانی شدن اراضی شرق اصفهان نیز اشاره کرد و خواستار اقدام عملی مسئولین در راستای تخصیص پساب فاضلاب به منظور احیاء و ایجاد فضای سبز در منطقه سگزی شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان نیز از نمایندگان مجلس خواست برای مناطق بالادست سدها چون شهرستانهای فریدن، چادگان، سمیرم و فریدونشهر اعتبار خاصی در نظر گرفته شود تا این مناطق متضرر نشده و تعادلی بین پایین دست و بالادست برقرار شود.

کد مطلب 806998

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه