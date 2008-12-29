166 میلیارد تومان خسارات ناشی از هدررفت مواد آلی خاک در اصفهان

فیض الله رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان علل خسارتهای وارده به منابع طبیعی را تخریب پوشش گیاهی، صدور مجوز بیش از حد معادن و بهره برداری غیراصولی از آن، افت شدید آبهای زیرزمینی و خشکسالی دانست.

وی بر حل مشکل اقتصادی بهره برداران از مراتع نیز تصریح کرد.

رهنما در بخش دیگری از سخنان خود بر ادامه بحران بیابانی شدن اراضی شرق اصفهان نیز اشاره کرد و خواستار اقدام عملی مسئولین در راستای تخصیص پساب فاضلاب به منظور احیاء و ایجاد فضای سبز در منطقه سگزی شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان نیز از نمایندگان مجلس خواست برای مناطق بالادست سدها چون شهرستانهای فریدن، چادگان، سمیرم و فریدونشهر اعتبار خاصی در نظر گرفته شود تا این مناطق متضرر نشده و تعادلی بین پایین دست و بالادست برقرار شود.