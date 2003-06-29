همكاري كشورهاي اسلامي براي رسيدن به صلح پايدار در منطقه ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر عارف در اين ديدار بااشاره به روابط تاريخي و مشتركات فرهنگي دو كشور، لزوم توسعه مناسبات بويژه در زمينه اقتصادي را خاطرنشان ساخت.

معاون اول رئيس جمهور جايگاه راهبردي تونس در شمال آفريقا و در ميان كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي را يادآور شد و توسعه روابط با كشورهاي اسلامي از جمله تونس را از اولويت هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بيان كرد.

دكترعارف با بيان اين كه امكانات كشورهاي اسلامي مي تواند پاسخگوي نيازهاي آنها باشد بر تحكيم روابط اقتصادي دو كشور و توسعه روابط چند جانبه ميان ايران، تونس و ساير كشورهاي اسلامي و آفريقا تاكيد كرد.

معاون اول رئيس جمهوري شناسايي ظرفيت ها، برگزاري منظم اجلاس هاي كميسيون مشترك و اجرايي كردن توافقات ميان دو كشور را موجب ارتقاي سطح مناسبات دانست.

دكترعارف در بخش ديگري از سخنان خود لزوم تعريف و تبيين شفاف واژه تروريسم و مبارزه جامعه بين الملل با آن را خاطر نشان ساخت و اظهار داشت: نبايد از تروريسم براي تسويه حساب با كشورهاي مختلف سوء استفاده شود.

معاون اول رئيس جمهور، رژيم اسرائيل را نمونه بارز تروريسم دولتي دانست و با اشاره به اقدامات غير انساني اين رژيم در خاورميانه، درباره آينده عراق نيزاظهار اميدواري كرد كه حكومتي برخواسته از مردم در اين كشور برقرار شود.

دكترعارف ديدگاه هاي دو كشور در خصوص مسايل مربوط به دنياي اسلام و بين الملل را نزديك به هم دانست و همكاري ميان كشورهاي اسلامي براي رسيدن به صلحي پايدار در منطقه و كمك به صلح جهاني را خواستار شد.

حبيب بن يحيي وزير امور خارجه تونس نيز در اين ديدار با ابلاغ سلام گرم نخست وزير كشورش به دكترعارف بر عزم و اراده مقامات عاليرتبه تونس در گسترش و تعميق مناسبات دو كشور تاكيد كرد.

وزير امورخارجه تونس با اشاره به امكانات كشورهاي اسلامي ، همكاري ميان آنان را موجب تقويت بنيان هاي اقتصادي دانست و علاقمندي خود را در زمينه همكاري هاي سه جانبه ايران، تونس و كشورهاي آفريقايي اعلام كرد.

آقاي حبيب بن يحيي سفر اخير آقاي عارف به تونس را در گسترش روابط مفيد ارزيابي كرد و بر اجرايي شدن توافقات صورت گرفته، تقويت كميسيون مشترك و همكاري در زمينه هاي بازرگاني ، جهانگردي و تقويت بخش خصوصي تاكيد كرد.