52 پروژه برای دور دوم سفر هیئت دولت به دامغان پیشنهاد شده است

فرماندار دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: در دور اول سفر هیئت دولت به استان سمنان برای شهرستان دامغان 49 مصوبه پیش بینی شده که از این تعداد 39 مصوبه اجرایی و 10 مصوبه نیز مطالعاتی است.
به گفته وی، مهم ترین پروژه های عمرانی و اجرایی این شهر در سفر ریاست جمهوری 18 پروژه بود که می توان به ساخت بیمارستان 160 تختخوابی آیت الله خامنه ای و تکمیل طرح احداث دانشکده بهداشت ولایت دامغان نام برد.
البرزی تصریح کرد: پروژه های احداث مرکز مهارت فنی و حرفه ای اجرای فاضلاب شهری، احداث خط 48 اینچ گاز سمنان به دامغان و شاهرود از پروژه های هستند که تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسند.
فرماندار دامغان گفت: اعتبارات پیش بینی شده قانون بودجه سال جاری و همچنین تعهدات دولت تا سال 90، معادل 57 میلیارد ریال بوده که اجرای تمامی مصوبات مربوط به دامغان نیاز به اعتباری کلان دارد که با پیگیری های صورت گرفته در لوایح بودجه سنوات پیش بینی و ابلاغ خواهد شد.
