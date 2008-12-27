52 پروژه برای دور دوم سفر هیئت دولت به دامغان پیشنهاد شده است

فرماندار دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: در دور اول سفر هیئت دولت به استان سمنان برای شهرستان دامغان 49 مصوبه پیش بینی شده که از این تعداد 39 مصوبه اجرایی و 10 مصوبه نیز مطالعاتی است .

به گفته وی، مهم ترین پروژه های عمرانی و اجرایی این شهر در سفر ریاست جمهوری 18 پروژه بود که می توان به ساخت بیمارستان 160 تختخوابی آیت الله خامنه ای و تکمیل طرح احداث دانشکده بهداشت ولایت دامغان نام برد .

البرزی تصریح کرد: پروژه های احداث مرکز مهارت فنی و حرفه ای اجرای فاضلاب شهری، احداث خط 48 اینچ گاز سمنان به دامغان و شاهرود از پروژه های هستند که تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسند.