جذب 1.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری در جمع خبرنگاران گفت: این میزان سرمایه گذاری طی سالهای 85 تاکنون در بخشهای صنعتی، تجاری و خدماتی و گردشگری در منطقه آزاد قشم جذب و به کار گرفته شده است.

وی افزود: علاوه بر این در اجرای چندین پروژه بزرگ حوزه نفت، گاز و انرژی بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب شده است.

وی با اشاره به توسعه زیرساختها با هدف جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در قشم اظهار داشت: طرحهای متعدد واحدهای صنعتی، احداث نیروگاه گازی 500 مگاواتی، احداث 6 مجتمع تجاری و اداری و تفریحی و توسعه بنادر و اسکله های تجاری و مسافری از جمله پروژه های در حال اجراست.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: در حوزه نفت، گاز و انرژی طرح جامع تبدیل قشم به عنوان قطب نفت و گاز و انرژی تصویب و وزارت نفت و سازمان منطقه آزاد قشم و بخش خصوصی چندین پروژه بزرگ در دست اجراست.

وی تصریح کرد: احداث پالایشگاه میعانات گازی، احداث طرح خط لوله انتقال خوراک پالایشگاه بندر عباس از جزیره قشم، طرح خط لوله انتقال گاز از دوستکوبه گورزین ، توسعه میدان نفتی هنگام و طرح ذخیره سازی و همچنین طرح بزرگ سوخت رسانی، سرمایه گذاری چندین میلیارد دلاری در قشم در حال اجراست.

اصغری تاکید کرد: با اجرای این طرحها در منطقه آزاد قشم، شاهد رشد و توسعه سریع و همه جانبه این منطقه و رقابت جدی با مناطق آزاد در کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهیم بود.

پل خلیج فارس با سرمایه گذاری 650 میلیون یورو اجرا می شود

طرح احداث پل خلیج فارس پس از تصویب در جلسه هیئت دولت با سرمایه گذاری 650 میلیون یورویی به زودی در قشم اجرا می شود.

محمد اصغری گفت: طرح احداث پل خلیج فارس در کمیسیون امور زیر بنایی و محیط زیست دولت به تصویب رسیده و به زودی در جلسه هیئت دولت مطرح و تصویب خواهد شد.

وی افزود: این طرح از نظر توجیهات فنی و اقتصادی مورد تایید دولت و وزارت راه و ترابری قرار گرفته و سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان مجری این طرح تعیین شده است.

مدیر عامل منطقه آزاد قشم ضمن اشاره به مذاکره با سرمایه گذاران اتریشی، ژاپنی و چینی در زمینه احداث پل خلیج فارس ادامه داد: پس از بررسیهای فراوان نهایتا مذاکرات گسترده ای با سرمایه گذاران اتریشی انجام دادیم و در صورت تصویب هیئت دولت مراحل انعقاد قرارداد اجرای پل خلیج فارس به سرعت آغاز می شود.

اصغری یاد آور شد: طرح پل خلیج فارس در قالب طرح جامع شبکه ارتباطی خلیج فارس شامل احداث پل 2200 متری خلیج فارس، احداث خط ریلی مابین اسکله شهید رجایی بندر عباس و اسکله کاوه در قشم و گذر آن از روی پل، احداث اتوبان خلیج فارس ما بین اسکله کاوه تا اسکله لافت ( محل احداث پل خلیج فارس) و توسعه و تجهیز اسکله بزرگ کاوه می باشد.

وی در خصوص زمان اجرای این طرح گفت: اجرای طرح پل خلیج فارس 4 سال به طول می انجامد و ارتفاع پل از سطح دریا 14 متر است که امیدواریم ظرف یک ماه آینده در جلسه هیئت دولت مطرح و تصویب شود.

مدیر عامل منطقه آزاد قشم افزود: طرح ملی ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران در حوزه خلیج فارس در منطقه آزاد قشم با مشارکت وزارت بازرگانی و بیش از 5 وزارتخانه و نهادهای دولتی در حال اجراست که طرح احداث پل خلیج فارس و تبدیل شدن کل جزیره قشم به عنوان منطقه آزاد از الزامات اجرای موفق این طرح تصویب شده است.

